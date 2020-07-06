Minor
Skyline 3-0
Thunder 2-0
Shelley 2-2
Bonneville 1-3
Idaho Falls 0-3
A
Idaho Falls Morrissey 4-0
Idaho Falls Lewis 3-1
Skyline Herzog 2-1
Idaho Falls Thomps 2-1
Shelley Cook 2-2
Bonneville Hansen 1-3
Thunder Hurley 1-3
Sky/Shelley 0-4
AA-AAA
Bonneville Long 4-0
Skyline McKee 4-0
Thunder Ridge Barnes 2-1
Firth Vas 1-1
Skyline Sarg 1-1
Idaho Falls Suther 1-2
Bonneville Foster 1-2
Skyline Chron 1-2
Idaho Falls McDond 0-2
JV-Varsity
Firth 4-0
Hillcrest 2-1
Skyline 2-1
Rigby 2-2
Thunder 2-2
Thunder Bonneville 1-1
Idaho Falls Hansen 1-2
Idaho Falls Timm 1-3
Bonneville Cook 1-3