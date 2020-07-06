Minor

Skyline 3-0

Thunder 2-0

Shelley 2-2

Bonneville 1-3

Idaho Falls 0-3

A

Idaho Falls Morrissey 4-0

Idaho Falls Lewis 3-1

Skyline Herzog 2-1

Idaho Falls Thomps 2-1

Shelley Cook 2-2

Bonneville Hansen 1-3

Thunder Hurley 1-3

Sky/Shelley 0-4

AA-AAA

Bonneville Long 4-0

Skyline McKee 4-0

Thunder Ridge Barnes 2-1

Firth Vas 1-1

Skyline Sarg 1-1

Idaho Falls Suther 1-2

Bonneville Foster 1-2

Skyline Chron 1-2

Idaho Falls McDond 0-2

JV-Varsity

Firth 4-0

Hillcrest 2-1

Skyline 2-1

Rigby 2-2

Thunder 2-2

Thunder Bonneville 1-1

Idaho Falls Hansen 1-2

Idaho Falls Timm 1-3

Bonneville Cook 1-3