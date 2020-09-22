State fair cow bath

A sudsy bath was a soothing experience on a warm day at the Eastern Idaho State Fair.

 JOHN MILLER/JMILLER@BCCHRON.COM

Following are winners from the Bingham County 4-H Fair and the Eastern Idaho State Fair.

SHEEP

LANE KELLY: GRAND CHAMPION- Sheep Showmanship

KELSEY CASE: RESERVE GRAND CHAMPION- Sheep Showmanship

MAREN TOLMAN: GRAND CHAMPION- Market Sheep

LEXY PARSONS: RESERVE GRAND CHAMPION- Market Sheep

KLARRISSA CHRISTENSEN: 1ST COMMERCIAL LAMB

KAYLEE PRATT: CHAMPION- Champ Ewe Lamb

RYAN FISHER: RESERVE CHAMPION- Champ Ewe Lamb

KAYLEE PRATT: CHAMPION- Champ Ram Lamb

RAEGAN JONES: RESERVE CHAMPION- Champ Ram Lamb

KENNEDY LOWE: TOP LAMB CARCASS

BARNYARD WRANGLERS : SHEEP BARN AWARD

BEEF

JAYLIN WARD: GRAND CHAMPION- Beef Showmanship

ZEKE WARD: RESERVE GRAND CHAMPION- Beef Showmanship

PIERCE HALES: GRAND CHAMPION- Market Beef

WYATT SAMARGIS: RESERVE GRAND CHAMPION- Market Beef

JAYLIN WARD: GRAND CHAMPION- Grand Champion Beef Female

ZEKE WARD: RESERVE GRAND CHAMPION- Grand Champion Beef Female

PAIGE BURNETT: OVERALL OUTSTANDING BEEF PROJECT

BARNYARD FRIENDS : BEEF BARN AWARD

LEVI BELNAP: BEST AVERAGE DAILY GAIN

PIERCE HALES: CHAMP BRED & FED BEEF

MAC BELNAP: TOP CATTLE CARCASS

SWINE

OLIVIA MICKELSEN: GRAND CHAMPION- Swine Showmanship

JACE MORTENSEN: RESERVE GRAND CHAMPION- Swine Showmanship

JACK LEPAGE: GRAND CHAMPION- Market Swine

ARYIAH BURNETT: RESERVE GRAND CHAMPION- Market Swine

BARNYARD FRIENDS : SWINE BARN AWARD

BRYDEN MORTENSEN: TOP SWINE CARCASS

MEAT GOAT

MEESHA PHARIS: GRAND CHAMPION- Meat Goat Showmanship

MIA WANSTROM: RESERVE GRAND CHAMPION- Meat Goat Showmanship

KAYDEN PARSONS: GRAND CHAMPION- Market Goat

KARLI DESPAIN: RESERVE GRAND CHAMPION- Market Goat

SHAY NELSON: CHAMPION- Champ Jr Doe

ODESSA BATES: RESERVE CHAMPION- Champ Jr Doe

MIA WANSTROM: CHAMPION- Champ Sr Doe

MEESHA PHARIS: RESERVE CHAMPION- Champ Sr Doe

MIA WANSTROM: GRAND CHAMPION- Grand Champion Doe

SHAY NELSON: RESERVE GRAND CHAMPION- Grand Champion Doe

RABBIT

ADDISON GARDNER: GRAND CHAMPION- Rabbit Showmanship

MIA WANSTROM: RESERVE GRAND CHAMPION- Rabbit Showmanship

ODESSA BATES: GRAND CHAMPION- Rabbit Market Pen

ROYCE LYON: RESERVE GRAND CHAMPION- Rabbit Market Pen

JOSIAH BARBER: CHAMPION- Champion Buck — Rabbit

SAGE MORRIS : RESERVE CHAMPION- Champion Buck — Rabbit

LAURIE JEPPSON: CHAMPION- Champion Doe — Rabbit

JASPUR BATES: RESERVE CHAMPION- Champion Doe — Rabbit

DAIRY CATTLE

PIPER CLAYSON: GRAND CHAMPION- Dairy Cattle Showmanship

BROOKLYN CLAYSON: RESERVE GRAND CHAMPION- Dairy Cattle Showmanship

RACHAEL MACKOWIAK: GRAND CHAMPION- Champion Dairy Heifer

KATELYN MACKOWIAK: RESERVE GRAND CHAMPION- Champion Dairy Heifer

DAIRY GOAT

LILIAN MORRISON: GRAND CHAMPION- Dairy Goat Showmanship

MEESHA PHARIS: RESERVE GRAND CHAMPION- Dairy Goat Showmanship

PAYTON PHARIS: CHAMPION- Jr Champion Dairy Goat

KATELYNN FERGUSON: RESERVE CHAMPION- Jr Champion Dairy Goat

LILIAN MORRISON: CHAMPION- Sr Champion Dairy Goat

MEESHA PHARIS: RESERVE CHAMPION- Sr Champion Dairy Goat

LILIAN MORRISON: GRAND CHAMPION- Grand Champion Dairy Goat

MEESHA PHARIS: RESERVE GRAND CHAMPION- Grand Champion Dairy Goat

DOG

KATELYNN FERGUSON: GRAND CHAMPION- Dog Showmanship

PAIGE REYNOLDS: RESERVE GRAND CHAMPION- Dog Showmanship

PAIGE REYNOLDS: GRAND CHAMPION- Dog Obedience

TAYLOR REYNOLDS: RESERVE GRAND CHAMPION- Dog Obedience

POULTRY

KYNDL VARGAS: GRAND CHAMPION- Poultry Showmanship

MADELYN SMITH: RESERVE GRAND CHAMPION- Poultry Showmanship

JAYCEE HENDRIKS: GRAND CHAMPION- Grand Champion Poultry

AHRIANNA CERNYAR: RESERVE GRAND CHAMPION- Grand Champion Poultry

ROUND ROBIN

MEESHA PHARIS: GRAND MASTER SHOWMAN

RILEY LYON: RESERVE GRAND MASTER SHOWMAN

LIVESTOCK JUDGING

ZEKE WARD: 1ST — Junior

SAVAYA CHRISTENSEN: 2ND — Junior

JAYLIN WARD: 1ST — Intermediate

ELIZABETH MURDOCK: 2ND — Intermediate

HALLIE MICKELSEN: 1ST — Senior

RILEY LYON: 2ND — Senior

FCS

SHAQUELIE KELLY: OUTSTANDING FOOD

PAISLEY FURNISS: OUTSTANDING MISC

ELLIE SHUPE: OUTSTANDING SEWING

AHRIANNA CERNYAR: HM FOOD

TANAYA RODRIGUEZ: HM MISC

HAILEE MARBLE: HM SEWING

LOGAN SHEPHERD: TOP ELEMENTARY SCHOOL PROJECT

JAZMINE CHAVEZ: TOP HIGH SCHOOL PROJECT

RILEE DANSIE: TOP INT LIVESTOCK DEMONSTRATOR

MAREN TOLMAN: TOP JR LIVESTOCK DEMONSTRATOR

PRESLEY DAVIS: TOP OVERALL DEMONSTRATOR

SHAQUELIE KELLY: TOP STYLE REVIEW

HORSE

ELANOR EDDINGTON: TOP HORSE SHOWMAN

PIERCE HALES: RESERVE TOP HORSE SHOWMAN

PRESLEY DAVIS: TOP HIGH POINT JR

HUNTER MORRIS: HM HIGH POINT JR

LILY WOLFLEY: TOP HIGH POINT INT

ELIZABETH MURDOCK: HM HIGH POINT INT

HANNA WOLFLEY: TOP HIGH POINT SR

KARLEE REYNOLDS: HM HIGH POINT SR

ELIZABETH MURDOCK: WRH TOP DIVISION I

SAGE MORRIS: HM TOP DIVISION I

KARLEE REYNOLDS: WRH TOP DIVISION II

KYLIE LOTT: HM TOP DIVISION II

ASHLEY CRUMLEY: WRH TOP DIVISION III