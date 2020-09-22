Following are winners from the Bingham County 4-H Fair and the Eastern Idaho State Fair.
SHEEP
LANE KELLY: GRAND CHAMPION- Sheep Showmanship
KELSEY CASE: RESERVE GRAND CHAMPION- Sheep Showmanship
MAREN TOLMAN: GRAND CHAMPION- Market Sheep
LEXY PARSONS: RESERVE GRAND CHAMPION- Market Sheep
KLARRISSA CHRISTENSEN: 1ST COMMERCIAL LAMB
KAYLEE PRATT: CHAMPION- Champ Ewe Lamb
RYAN FISHER: RESERVE CHAMPION- Champ Ewe Lamb
KAYLEE PRATT: CHAMPION- Champ Ram Lamb
RAEGAN JONES: RESERVE CHAMPION- Champ Ram Lamb
KENNEDY LOWE: TOP LAMB CARCASS
BARNYARD WRANGLERS : SHEEP BARN AWARD
BEEF
JAYLIN WARD: GRAND CHAMPION- Beef Showmanship
ZEKE WARD: RESERVE GRAND CHAMPION- Beef Showmanship
PIERCE HALES: GRAND CHAMPION- Market Beef
WYATT SAMARGIS: RESERVE GRAND CHAMPION- Market Beef
JAYLIN WARD: GRAND CHAMPION- Grand Champion Beef Female
ZEKE WARD: RESERVE GRAND CHAMPION- Grand Champion Beef Female
PAIGE BURNETT: OVERALL OUTSTANDING BEEF PROJECT
BARNYARD FRIENDS : BEEF BARN AWARD
LEVI BELNAP: BEST AVERAGE DAILY GAIN
PIERCE HALES: CHAMP BRED & FED BEEF
MAC BELNAP: TOP CATTLE CARCASS
SWINE
OLIVIA MICKELSEN: GRAND CHAMPION- Swine Showmanship
JACE MORTENSEN: RESERVE GRAND CHAMPION- Swine Showmanship
JACK LEPAGE: GRAND CHAMPION- Market Swine
ARYIAH BURNETT: RESERVE GRAND CHAMPION- Market Swine
BARNYARD FRIENDS : SWINE BARN AWARD
BRYDEN MORTENSEN: TOP SWINE CARCASS
MEAT GOAT
MEESHA PHARIS: GRAND CHAMPION- Meat Goat Showmanship
MIA WANSTROM: RESERVE GRAND CHAMPION- Meat Goat Showmanship
KAYDEN PARSONS: GRAND CHAMPION- Market Goat
KARLI DESPAIN: RESERVE GRAND CHAMPION- Market Goat
SHAY NELSON: CHAMPION- Champ Jr Doe
ODESSA BATES: RESERVE CHAMPION- Champ Jr Doe
MIA WANSTROM: CHAMPION- Champ Sr Doe
MEESHA PHARIS: RESERVE CHAMPION- Champ Sr Doe
MIA WANSTROM: GRAND CHAMPION- Grand Champion Doe
SHAY NELSON: RESERVE GRAND CHAMPION- Grand Champion Doe
RABBIT
ADDISON GARDNER: GRAND CHAMPION- Rabbit Showmanship
MIA WANSTROM: RESERVE GRAND CHAMPION- Rabbit Showmanship
ODESSA BATES: GRAND CHAMPION- Rabbit Market Pen
ROYCE LYON: RESERVE GRAND CHAMPION- Rabbit Market Pen
JOSIAH BARBER: CHAMPION- Champion Buck — Rabbit
SAGE MORRIS : RESERVE CHAMPION- Champion Buck — Rabbit
LAURIE JEPPSON: CHAMPION- Champion Doe — Rabbit
JASPUR BATES: RESERVE CHAMPION- Champion Doe — Rabbit
DAIRY CATTLE
PIPER CLAYSON: GRAND CHAMPION- Dairy Cattle Showmanship
BROOKLYN CLAYSON: RESERVE GRAND CHAMPION- Dairy Cattle Showmanship
RACHAEL MACKOWIAK: GRAND CHAMPION- Champion Dairy Heifer
KATELYN MACKOWIAK: RESERVE GRAND CHAMPION- Champion Dairy Heifer
DAIRY GOAT
LILIAN MORRISON: GRAND CHAMPION- Dairy Goat Showmanship
MEESHA PHARIS: RESERVE GRAND CHAMPION- Dairy Goat Showmanship
PAYTON PHARIS: CHAMPION- Jr Champion Dairy Goat
KATELYNN FERGUSON: RESERVE CHAMPION- Jr Champion Dairy Goat
LILIAN MORRISON: CHAMPION- Sr Champion Dairy Goat
MEESHA PHARIS: RESERVE CHAMPION- Sr Champion Dairy Goat
LILIAN MORRISON: GRAND CHAMPION- Grand Champion Dairy Goat
MEESHA PHARIS: RESERVE GRAND CHAMPION- Grand Champion Dairy Goat
DOG
KATELYNN FERGUSON: GRAND CHAMPION- Dog Showmanship
PAIGE REYNOLDS: RESERVE GRAND CHAMPION- Dog Showmanship
PAIGE REYNOLDS: GRAND CHAMPION- Dog Obedience
TAYLOR REYNOLDS: RESERVE GRAND CHAMPION- Dog Obedience
POULTRY
KYNDL VARGAS: GRAND CHAMPION- Poultry Showmanship
MADELYN SMITH: RESERVE GRAND CHAMPION- Poultry Showmanship
JAYCEE HENDRIKS: GRAND CHAMPION- Grand Champion Poultry
AHRIANNA CERNYAR: RESERVE GRAND CHAMPION- Grand Champion Poultry
ROUND ROBIN
MEESHA PHARIS: GRAND MASTER SHOWMAN
RILEY LYON: RESERVE GRAND MASTER SHOWMAN
LIVESTOCK JUDGING
ZEKE WARD: 1ST — Junior
SAVAYA CHRISTENSEN: 2ND — Junior
JAYLIN WARD: 1ST — Intermediate
ELIZABETH MURDOCK: 2ND — Intermediate
HALLIE MICKELSEN: 1ST — Senior
RILEY LYON: 2ND — Senior
FCS
SHAQUELIE KELLY: OUTSTANDING FOOD
PAISLEY FURNISS: OUTSTANDING MISC
ELLIE SHUPE: OUTSTANDING SEWING
AHRIANNA CERNYAR: HM FOOD
TANAYA RODRIGUEZ: HM MISC
HAILEE MARBLE: HM SEWING
LOGAN SHEPHERD: TOP ELEMENTARY SCHOOL PROJECT
JAZMINE CHAVEZ: TOP HIGH SCHOOL PROJECT
RILEE DANSIE: TOP INT LIVESTOCK DEMONSTRATOR
MAREN TOLMAN: TOP JR LIVESTOCK DEMONSTRATOR
PRESLEY DAVIS: TOP OVERALL DEMONSTRATOR
SHAQUELIE KELLY: TOP STYLE REVIEW
HORSE
ELANOR EDDINGTON: TOP HORSE SHOWMAN
PIERCE HALES: RESERVE TOP HORSE SHOWMAN
PRESLEY DAVIS: TOP HIGH POINT JR
HUNTER MORRIS: HM HIGH POINT JR
LILY WOLFLEY: TOP HIGH POINT INT
ELIZABETH MURDOCK: HM HIGH POINT INT
HANNA WOLFLEY: TOP HIGH POINT SR
KARLEE REYNOLDS: HM HIGH POINT SR
ELIZABETH MURDOCK: WRH TOP DIVISION I
SAGE MORRIS: HM TOP DIVISION I
KARLEE REYNOLDS: WRH TOP DIVISION II
KYLIE LOTT: HM TOP DIVISION II
ASHLEY CRUMLEY: WRH TOP DIVISION III