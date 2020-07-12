Jasmine Erickson and Matthew Erickson
Joshua Dale Manning and Kaycee Lyn Manning
Alex Marshall Hillier and Erika J Hillier
Levi Daniel Marker and Whitney Blair Marker
Brooke Harkness Jeffs and John Wilson Jeffs
Amanda Smith and Dallas Scott Smith
Lindsay A Johnson and Michael Robert Johnson
Amy L Lamb and Shawn Val Lamb
Jennifer Lynn O’Daniels and Patrick Gene O’Daniels
Sadie Scott and Sloan Scott
Dallen J Fuhriman and Katie Lynn Fuhriman
Alyssa Haws and Wesley Mark Haws
Daniel Antonio Martinez and Sunnie Kuhn Martinez
Daniel Todd Noyes and Danielle Noyes
Karl Anthony Watson and Staicha Marie Watson
Jared J. Briggs and Sandy Monika Briggs
Casey John Pfannenstiel and Michele Lee Pfannenstiel
Kari Denise Lockyer and Robert Kelly Lockyer
Kara L Greene and Louis Gabriel Ibarra
Heather Ann Bizaukeas and Keith W. Bizaukeas
Loren McKenzie Lund and Rachel Ann Lund
Maria Elena Garcia and Jaime Gudino
Salvador David Mendoza and Sara C Winters
Aaron Prentiss and Brittany A Prentiss
David M Steele and Kaeleigh Brooke Steele
Brett L Magleby and Brook S Magleby
Shane Matthew Ackerschott and Rebecca Ackerschott
Charles F Call and Colleen Scott Call
Manuel Adame and Theresa Adame
Dawn Renee Arnold and Sheridan V Arnold
Adelyn Thomson Fisher and Tyson Kade Fisher
Cassandra Gooden Gaeth and Michael Francis Gaeth
Jennifer Joy Gomes and Kristopher Ray Maddock
Mario Millian Rodriguez and Tara Lynne Rodriguez
Christopher Joseph Hidalgo and June Agnes Hidalgo
Kirsten Garrett and Nathan Henry Jensen
Ashley Dawn Price and Kaylynne Price
Elizabeth A Wilmorth and Ryan Willmorth
Anita Bailey Conley and Kenneth Dale Conley
Jaralyn Gay Enser and William R Enser
Marjorie Apura Valencia and Mark Anthony Valencia
Billie RaeLin Jephson and Gary Albert Jephson
Craig Vincent Williams and Erin E. Williams
Craig Whitaker and Marie Whitaker
Jared Estrada Avitia and Sioane Gore
Christopher Thomas Rockey and Jessica Sue Rockey
Sheila Marie Dickson and Randy D Sitze
Julie Ann Ferguson and Paul Scott Ferguson