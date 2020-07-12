Jasmine Erickson and Matthew Erickson

Joshua Dale Manning and Kaycee Lyn Manning

Alex Marshall Hillier and Erika J Hillier

Levi Daniel Marker and Whitney Blair Marker

Brooke Harkness Jeffs and John Wilson Jeffs

Amanda Smith and Dallas Scott Smith

Lindsay A Johnson and Michael Robert Johnson

Amy L Lamb and Shawn Val Lamb

Jennifer Lynn O’Daniels and Patrick Gene O’Daniels

Sadie Scott and Sloan Scott

Dallen J Fuhriman and Katie Lynn Fuhriman

Alyssa Haws and Wesley Mark Haws

Daniel Antonio Martinez and Sunnie Kuhn Martinez

Daniel Todd Noyes and Danielle Noyes

Karl Anthony Watson and Staicha Marie Watson

Jared J. Briggs and Sandy Monika Briggs

Casey John Pfannenstiel and Michele Lee Pfannenstiel

Kari Denise Lockyer and Robert Kelly Lockyer

Kara L Greene and Louis Gabriel Ibarra

Heather Ann Bizaukeas and Keith W. Bizaukeas

Loren McKenzie Lund and Rachel Ann Lund

Maria Elena Garcia and Jaime Gudino

Salvador David Mendoza and Sara C Winters

Aaron Prentiss and Brittany A Prentiss

David M Steele and Kaeleigh Brooke Steele

Brett L Magleby and Brook S Magleby

Shane Matthew Ackerschott and Rebecca Ackerschott

Charles F Call and Colleen Scott Call

Manuel Adame and Theresa Adame

Dawn Renee Arnold and Sheridan V Arnold

Adelyn Thomson Fisher and Tyson Kade Fisher

Cassandra Gooden Gaeth and Michael Francis Gaeth

Jennifer Joy Gomes and Kristopher Ray Maddock

Mario Millian Rodriguez and Tara Lynne Rodriguez

Christopher Joseph Hidalgo and June Agnes Hidalgo

Kirsten Garrett and Nathan Henry Jensen

Ashley Dawn Price and Kaylynne Price

Elizabeth A Wilmorth and Ryan Willmorth

Anita Bailey Conley and Kenneth Dale Conley

Jaralyn Gay Enser and William R Enser

Marjorie Apura Valencia and Mark Anthony Valencia

Billie RaeLin Jephson and Gary Albert Jephson

Craig Vincent Williams and Erin E. Williams

Craig Whitaker and Marie Whitaker

Jared Estrada Avitia and Sioane Gore

Christopher Thomas Rockey and Jessica Sue Rockey

Sheila Marie Dickson and Randy D Sitze

Julie Ann Ferguson and Paul Scott Ferguson