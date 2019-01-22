Players elected by the BBWAA

Ballots

Player Year Votes-Cast Pct.

Mariano Rivera 2019 425-425 100.00

Ken Griffey Jr. 2016 437-440 99.32

Tom Seaver 1992 425-430 98.84

Nolan Ryan 1999 491-497 98.79

Cal Ripken Jr. 2007 537-545 98.53

Ty Cobb 1936 222-226 98.23

George Brett 1999 488-497 98.19

Hank Aaron 1982 406-415 97.83

Tony Gwynn 2007 532-545 97.61

Randy Johnson 2015 534-549 97.27

Greg Maddux 2014 555-571 97.20

Chipper Jones 2018 410-422 97.15

Mike Schmidt 1995 444-460 96.52

Johnny Bench 1989 431-447 96.42

Steve Carlton 1994 436-455 95.82

Babe Ruth 1936 215-226 95.13

Honus Wagner 1936 215-226 95.13

Rickey Henderson 2009 511-539 94.81

Willie Mays 1979 409-432 94.68

Carl Yastrzemski 1989 423-447 94.63

Bob Feller 1962 150-160 93.75

Reggie Jackson 1993 423-396 93.62

Ted Williams 1966 282-302 93.38

Stan Musial 1969 317-340 93.24

Vladimir Guerrero 2018 392-422 92.89

Roberto Clemente 1973 393-424 92.69

Jim Palmer 1990 444-411 92.57

Brooks Robinson 1983 344-374 91.98

Tom Glavine 2014 525-571 91.94

Wade Boggs 2005 474-516 91.86

Ozzie Smith 2002 472-433 91.74

Pedro Martinez 2015 500-549 91.07

Christy Mathewson 1936 205-226 90.71

Rod Carew 1991 401-443 90.52

Roberto Alomar 2011 523-581 90.01

Jim Thome 2018 379-422 89.81

Frank Robinson 1982 370-415 89.16

Joe DiMaggio 1955 223-251 88.84

Al Kaline 1980 340-385 88.31

Mickey Mantle 1974 322-365 88.22

Mel Ott 1951 197-226 87.17

Carl Hubbell 1947 140-161 86.96

Red Ruffing 1967 266-306 86.93

Sandy Koufax 1972 344-396 86.87

Robin Roberts 1976 337-388 86.86

Harry Heilmann 1952 203-234 86.75

Duke Snider 1980 333-385 86.49

Ted Lyons 1955 217-251 86.45

Barry Larkin 2012 495-573 86.39

Jeff Bagwell 2017 381-442 86.20

Tim Raines 2017 380-442 85.98

Goose Gossage 2008 466-543 85.82

George Sisler 1939 235-274 85.77

Billy Williams 1987 354-413 85.71

Yogi Berra 1972 339-396 85.61

Roy Hallady 2019 363-425 85.41

Edgar Martinez 2019 363-425 85.41

Eddie Murray 2003 423-496 85.28

Paul Molitor 2004 431-506 85.18

Charlie Gehringer 1949 159-187 85.03

Hank Greenberg 1956 164-193 84.97

Joe Medwick 1968 240-283 84.81

Luis Aparicio 1984 341-403 84.62

Frankie Frisch 1947 136-161 84.47

Dave Winfield 2001 435-515 84.47

Bob Gibson 1981 337-401 84.04

Luke Appling 1964 189-225 84.00

Ernie Banks 1977 321-383 83.81

Hoyt Wilhelm 1985 331-395 83.80

Frank Thomas 2014 478-571 83.71

Juan Marichal 1983 313-374 83.69

Walter Johnson 1936 189-226 83.63

Nap Lajoie 1937 168-201 83.58

Paul Waner 1952 195-234 83.33

Dennis Eckersley 2004 421-506 83.20

Harmon Killebrew 1984 335-403 83.13

Mike Piazza 2016 365-440 82.95

Rabbit Maranville 1954 209-252 82.94

Warren Spahn 1973 315-380 82.89

John Smoltz 2015 455-549 82.88

Craig Biggio 2015 454-549 82.70

Willie Stargell 1988 352-427 82.44

Kirby Puckett 2001 423-515 82.14

Tris Speaker 1937 165-201 82.09

Joe Morgan 1990 363-444 81.76

Dazzy Vance 1955 205-251 81.67

Don Sutton 1998 386-473 81.61

Willie McCovey 1986 346-425 81.41

Rollie Fingers 1992 349-430 81.16

Grover Cleveland Alexander 1938 212-262 80.92

Phil Niekro 1997 380-473 80.34

Bill Dickey 1954 202-252 80.16

Trevor Hoffman 2018 337-422 79.85

Lou Brock 1985 315-395 79.75

Bert Blyleven 2011 463-581 79.69

Carlton Fisk 2000 397-499 79.55

Mickey Cochrane 1947 128-161 79.50

Eddie Mathews 1978 301-379 79.42

Roy Campanella 1969 270-340 79.41

Jimmie Foxx 1951 179-226 79.20

Dizzy Dean 1953 209-264 79.17

Joe Cronin 1956 152-193 78.76

Bob Lemon 1976 305-388 78.61

Don Drysdale 1984 316-403 78.41

Rogers Hornsby 1942 182-233 78.11

Gary Carter 2003 387-496 78.02

Andre Dawson 2010 420-539 77.92

Whitey Ford 1974 284-365 77.81

Eddie Collins 1939 213-274 77.74

Gabby Hartnett 1955 195-251 77.69

Herb Pennock 1948 94-121 77.69

Jackie Robinson 1962 124-160 77.50

Robin Yount 1999 385-497 77.46

Bill Terry 1954 195-252 77.38

Lou Boudreau 1970 232-300 77.33

Gaylord Perry 1991 342-443 77.20

Tony Perez 2000 385-499 77.15

Bruce Sutter 2006 400-520 76.92

Pie Traynor 1948 93-121 76.86

Mike Mussina 2019 326-425 76.71

Jim Rice 2009 412-539 76.44

Lefty Grove 1947 123-161 76.40

Catfish Hunter 1987 315-413 76.27

Ryne Sandberg 2005 393-516 76.16

Cy Young 1937 153-201 76.12

Early Wynn 1972 301-396 76.01

Ivan Rodriguez 2017 336-442 76.01

Willie Keeler 1939 207-274 75.55

Ralph Kiner 1975 273-362 75.41

Ferguson Jenkins 1991 334-443 75.40

Al Simmons 1953 199-264 75.38

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