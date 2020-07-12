Editor’s note: The following is a list of marriages recorded in June in Bonneville County.
Marc Augustus Donnot and Katie Leanne Larsen
Bill Ingalls Davis and Alyvia Dyanne Cook
Nathan Thomas Burnett and Emmalee Nicole Bateman
Stephen William Perry and Julie Ann Boyce
Alan Joseph Ahrendts and Kimberly Dawn Swecker
Hector Alvarado Gonzalez and Sofia Guadalupe Aguayo Quezada
Ronald Lee Allen and Ann O’Neal Griffith
Justin Louise Johnson and Alexis Eliana Moreno-Jones
Joseph William Park and Keysha Keree Anderson
Brad Lorn Ivie and Kylie Marie Mills
Christopher Thomas Jolley and Claire Elizabeth Winstead
Kira Jane Erznoznik and J’Lene Erica Lewis
Andrew Ernest Seeley and Amy Annette Davis
Keaton David Rodriquez and Taylor Shea Perez
George William Dent and Laurel Jean Loveland
Dell Garen C. F. Jack Yukon and Rachel Nicole Almason
Valentin Rivera Islas and Emily Jane Boner
Logan Todd Andrus and Cora Marguerite Houff
Hunter William Reese and Tiffany Jeanne Schwendiman
Nathan Luke Curry and Ariel Dawn Hull Thomas
Roy Lee Campbell III and Lisa Marie Allord
Zachary Daren Crockett and Anna Elizabeth Gibb
Aaron Lee Jarnagin and Sarah Caroline Sanders
Derek James Nooner and Christina Michelle Acosta
Micah David Gale and Micaela Michelle Johnson
Porter Bruce Empey and Cami Jo Allison
David Brian Black and Brenda Kaye Hill
Steven Que Giles and Melisa Ann Barnett
Levi Norman Garrick and Rebecca Paige Nelson
Brandon Lee Gilson and Amber Lea Harkness
Shawn Franklin Resendiz and Diana Toni Hawes
Alex Marshall Hillier and Kyra Shea Brookover
Michael John Richardson and Melanie Fowers
Janell Mayre Jackson and Katie Lynn Carl-Cullen
Michael Mark Merrill and Ashlinn Taryn Myatt
Casey David Anderson and Rachel Malone
Brice Leo Drake and Aubrey Mae Andrews
Brayden Chandler Burton and Madison Moore
Erik James Strom and Jenette Marie Gardner
Juan Manuel Martinez-Amezcua and Anna Marie Borjas
Jordan Patric Schmitt and Jade Saphira Gruver
Corona Lucio Nohpal and Cruz Yuri Medellin
Vance Laron Hawley and Maria Eva Montantes Martinez
Tyler Andrew Pierce and Catherine Cherry Brennan
Mark Andrew Mikkola and Valerie Ann Miller
Sebastian J Carrillo and Callee J Nelson
Shawn Thomas Cortez and Dara Lyn Pasch
Pablo Zamora and Sydney Osiris Corona
Jonathan de Jesus Galvan and Perla Judith Martinez
Brandan Reed Southwick and Shelese Paige Sorenson
Edward Thomas Lee Hannon and Zanna Maileen Johnson
Lauro Vazquez Jr. and Hannah Beth Gardner
Drew Shaun Clements and Amber Neilsen
Jaxson Calvin Milligan and Denise Angeli Conrad
Aaron Taylor Carroll and Jennifer Leigh Briggs
Randy Ray Matthews and Amy Lee Hitner
Alex William Hoffenbacker and Kellie Ann Krahn
Michael Escarzaga and Kelsie Marie Wolfley
Shaun Rullen Nichols and Robyn Nicole Sanow
Jesus Abraham Lopez and Jennie Lyn Crosland