Editor’s note: The following is a list of marriages recorded in June in Bonneville County.

Marc Augustus Donnot and Katie Leanne Larsen

Bill Ingalls Davis and Alyvia Dyanne Cook

Nathan Thomas Burnett and Emmalee Nicole Bateman

Stephen William Perry and Julie Ann Boyce

Alan Joseph Ahrendts and Kimberly Dawn Swecker

Hector Alvarado Gonzalez and Sofia Guadalupe Aguayo Quezada

Ronald Lee Allen and Ann O’Neal Griffith

Justin Louise Johnson and Alexis Eliana Moreno-Jones

Joseph William Park and Keysha Keree Anderson

Brad Lorn Ivie and Kylie Marie Mills

Christopher Thomas Jolley and Claire Elizabeth Winstead

Kira Jane Erznoznik and J’Lene Erica Lewis

Andrew Ernest Seeley and Amy Annette Davis

Keaton David Rodriquez and Taylor Shea Perez

George William Dent and Laurel Jean Loveland

Dell Garen C. F. Jack Yukon and Rachel Nicole Almason

Valentin Rivera Islas and Emily Jane Boner

Logan Todd Andrus and Cora Marguerite Houff

Hunter William Reese and Tiffany Jeanne Schwendiman

Nathan Luke Curry and Ariel Dawn Hull Thomas

Roy Lee Campbell III and Lisa Marie Allord

Zachary Daren Crockett and Anna Elizabeth Gibb

Aaron Lee Jarnagin and Sarah Caroline Sanders

Derek James Nooner and Christina Michelle Acosta

Micah David Gale and Micaela Michelle Johnson

Porter Bruce Empey and Cami Jo Allison

David Brian Black and Brenda Kaye Hill

Steven Que Giles and Melisa Ann Barnett

Levi Norman Garrick and Rebecca Paige Nelson

Brandon Lee Gilson and Amber Lea Harkness

Shawn Franklin Resendiz and Diana Toni Hawes

Alex Marshall Hillier and Kyra Shea Brookover

Michael John Richardson and Melanie Fowers

Janell Mayre Jackson and Katie Lynn Carl-Cullen

Michael Mark Merrill and Ashlinn Taryn Myatt

Casey David Anderson and Rachel Malone

Brice Leo Drake and Aubrey Mae Andrews

Brayden Chandler Burton and Madison Moore

Erik James Strom and Jenette Marie Gardner

Juan Manuel Martinez-Amezcua and Anna Marie Borjas

Jordan Patric Schmitt and Jade Saphira Gruver

Corona Lucio Nohpal and Cruz Yuri Medellin

Vance Laron Hawley and Maria Eva Montantes Martinez

Tyler Andrew Pierce and Catherine Cherry Brennan

Mark Andrew Mikkola and Valerie Ann Miller

Sebastian J Carrillo and Callee J Nelson

Shawn Thomas Cortez and Dara Lyn Pasch

Pablo Zamora and Sydney Osiris Corona

Jonathan de Jesus Galvan and Perla Judith Martinez

Brandan Reed Southwick and Shelese Paige Sorenson

Edward Thomas Lee Hannon and Zanna Maileen Johnson

Lauro Vazquez Jr. and Hannah Beth Gardner

Drew Shaun Clements and Amber Neilsen

Jaxson Calvin Milligan and Denise Angeli Conrad

Aaron Taylor Carroll and Jennifer Leigh Briggs

Randy Ray Matthews and Amy Lee Hitner

Alex William Hoffenbacker and Kellie Ann Krahn

Michael Escarzaga and Kelsie Marie Wolfley

Shaun Rullen Nichols and Robyn Nicole Sanow

Jesus Abraham Lopez and Jennie Lyn Crosland