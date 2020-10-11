Editor’s Note: The Following Is A List Of Marriages Recorded In September In Bonneville County.
WADE DUNCAN ABEL ZACHARII AND ZOEY NICOLE STROUSE
MATTHEW JOHN NUKAYA-HEADY AND AMY JOYCE CHENG
CLINTON ANDREW LYONS AND JACQUELINE ANN ALLEN
ANGEL RAY BOUGH AND BRIDGETTE LYNN ESCARZAGA
SAGIN RONALD HUNSAKER AND HAYLIE ANN FOWLER
CARLOS DAVID MARTINEZ RAMIREZ AND RUTH ELIZABETH BURGOS
CODY AARON MCDOUGAL AND SAMANTHA MARIE FURSE
RICHARD DEE GROVER AND AUDREY NICOLE BEERY
COOPER WAYNE PETERSON AND ABIGAIL JOY CAMMACK
KEGAN TYLER DRAGOMAN AND HAILEY GRACE WEEKES
BRIAN ANDREW KINNEBREW AND SADEE LYNN HODGE
MARQUEZ MAURICIO LOPEZ AND SARAH ELIZABETH ALLEN
ERIC MATTHEW PERRY AND BROOKLYN MICHELLE LIBBERTON
MICHAEL SCOTT MCCLASKEY AND KRYSTAL ZORA GERRARD
ELIJAH STEPHEN CABLE AND KIERSTEN ELISE OLSEN
AARON MICHAEL O’CONNOR AND JESSIE JEAN BOULTER
NATHANIEL ROSS HATMAN AND RACHEL ELIZABETH MORSE
ANDREW EDWARD MERRITT AND KELSIE ROSE COURCHENE
TREYTON KERRY HOWELL AND KODI ZENNA KUTTLER
LANCE BRYON ANDERSON AND ANDREA JOY GARRIOTT
ZEBULIN AARAK ARMSTRONG AND LAUREN ELIZABETH WIRKUS
DIEGO CESAR ORTIZ CARRILLO AND KIMBERLY CANCINO
KADEN MICHAEL CUTLER AND COURTNIE AMBER WALKER
KRISTOFER WARREN ASH AND HOLLI NOELLE STAGGS
JEREMY R. MARCOTTE AND ARIANNA NICOLE MERMIGAS
DUSTIN JAY TUCKETT AND JASON SCOTT WHITING
BRANDON JAMES WILLCOXON JR. AND JASMINE JENNETTE STERLING
KYLE D. BROWN AND TYLYNN WEBSTER
IAN CULLEN AND TYLER ANDREWS
BENJAMIN RICHTER CICON AND HANNAH LEIGH WATERS
JESSE PERCE NIELD AND TAYLOR KAYE PICKENS
ANTHONY MICHAEL PUCKETT AND ARIANNA CASSIDY ANN CONKLIN
JORDAN HAYES CASTLE AND CELESTE ASHLEY SIEVERS
BRIAN MAGIN SINGARAJAH AND JULIE DALE DUKE
STRATON BEAU FACER AND JESSICA LEE DENNERT
TYSON PAUL KRESS AND BROOKLYN PAGE
JEFFREY WILLIAM GRIFFIN AND CAMILLE RACHELLE PARKER
MORGAN RAY TRACY AND MADELYN JADE NICOLE PRICE
CASSEY RAY CARLSON AND AMY ELISSA MUELLER
TYRON LEE BATES AND MEAGAN JAY BENNETT
JONATHAN BOYD AND BRITTANY MARIE BEDOLLA
VINCENT LEE MILLARD AND LILLIAN LYNETTE GREENWELL
WADE KENNETH BRINGHURST AND ALICIA KAY WILLIAMS
GARY GARVIN SMITH AND KRISTI LEE BUCKLAND
CHRISTOPHER MOWER AND CRYSTAL BIAS
SAMUEL LYNN PRICE AND KACIE LYNN LUNDBERG
TRISTAN JACOB HARRIS AND JORDYN NICOLE KEMPKERS
MICHAEL STEVEN WRIGHT AND MANDIE LYNN DAVIES
ANDREW JAMES MYERS AND SIENNA JOY SMITH
CODY SCOTT CROFT AND CHRISTINA MARIE MESSERLI
NEAL CHARLES BUCKEL AND CLAIRE MARIE HULA
JAMEN SCOTT HOLLAND AND BRENNA RUTH MARTIN
JOSHUA DAX PETERSEN AND LISA LOUISE JARACZESK
SHAWN THEARL CROFT AND BRITTANY LYNN CRUMLEY
SEAN SKOTT KOEHLER AND CHLOEE NICOLE BLAIR
JOHN LEONARD JAMISON AND SUSAN PEARL JAMISON
SHAY DENNIS HIGLEY AND CHIAHUI MCMURTREY
CAMERON WILLIAM POWELL AND HEATHER SUZANNE LAYDEN
SCOTT BRADLEY BESERIS AND HAILEY MICHELLE KELSO
JOEL MONROE MARTIN AND TYLER MARIE WILKINSON
DANIEL W. COYNE AND KIRSTEN GRUBE
TAYLOR CHAMBERLIN CHILDS AND STEPHANIE D. LENNEMAN
DENNIS ROY MCGARY AND KATHLEEN MARIE CONRAD
JAYSUN JERRI SPEAS AND MCKINZEE JO VANDOLAH
ANDREW NYAL HANKS AND IRIS REYNALDA AGUILA
JUSTIN K. GUINN AND SHIANN RYAN ALLSHOUSE
RANDALL LEE HAYES AND VICTORIA LYNN WICKER
WYATT CARL GREENHALGH AND CHEYENNE ELAINE COOK
JEFFREY ALAN BURCH AND TAWNYA ELAINE NICHOLS
BRYAN TIPTON KENNEDY AND KIMBERLY RAE SPADT
DERON JAXON BECK AND AMANDA K. DUKE
HALIL IBRAHIM CETIN AND JUSTYNA MALINOWSKA
MARTIN CHARLES MATTSON AND MEGAN ANN SOUCIE
BILLY JOE RADFORD AND CYDNEE MARIE HANSEN
EASTON DEAN COLLINS AND KYLIE MAE SAXTON
ENO JOHN SARGIS AND BRENDA JOYCE MAIERS
SHANTEL LUCILE BASSETT AND BRITTNEY LYNN FULLMER
DANIEL DOZARK AND KATHRYN DEVINE
PATRICK JUSTIN DUNCAN AND MCKENZIE LEIGH HAWKINS
JAYDAN FRED PEARSON AND MEAGAN NOEL BARNES
WYATT TADD LEGAS AND EMMA MARIE WINN
RANDY COEY WADSWORTH AND KIMBERLY JILL SEATON
KEEGAN JARED GUNDERSON AND CARLIE AMANDA MCOMBER
ARTURO JIMENEZ AND DESTINY LOTT
DAVID ALLAN TEGG AND NANCY REGINA BULLOCK
ANDREW NICHOLAS PAYANT AND ROBIN LUCILE HOLTMAN
CADEN MARCUS MURDOCK AND LEAH MARIE CHAMBERLAIN
KODEE JOE LITTLE AND ARIELLE DAWN SCHOFIELD
COREY DAVID PILGRIM AND MEGAN LEIGH FOSTER
JOSE LUIS LEYVA YAÑEZ AND MARIA LETICIA ORTEGA ESTRADA
ANDREW CODY PRICE AND SHELBY MORGAN RUMPH
ISAIAH DAMIAN ARELLANO AND MARINA ANEMONE MILLER
CHARLES GIRVEN BAGSHAW AND SAMANTHA MICHELLE HODGSON
ADDISON WALKER KNIGHT AND MACKINZIE RAYE ROBERTS
LEVI CHARLES GODLESKI AND ASHLEY CHRISTINE LARSEN
KADEN SEAN LAYTON AND KATE JENAE LESLIE
BRADEN LUKE PRICE AND KAIA LEE JARNAGIN
JUAN CARLOS BENITES ANCIETA AND ANA MARIA RODRIGUEZ MEJIA
STERLING JOHN RITCHESON AND BAILEY NICOLE FOSTER
CODY RAY NIELD AND KATIE RENEA MARSLAND
PHILLIP BRUCE FINDLAY AND AMBERLYNE RENEE NAKASHIMA
CAYDEN R. PINCOCK AND CAITLYN MARIAH MEADOWS
ANDREW JAMES BYBEE AND RENAE MILLER
JAMES HUNTER KINCAID RIEGEL AND JASMINE MARIE LINDBERG
SWAYNE MATTHEW MADSEN AND BRITTANY ROSE TERRAZAS
SPENCER PAUL LORDS AND CYDNEY PAIGE CHAPMAN
DANIEL RICHARD ROSTROM AND CRISTA ANN JARDINE
JOSHUA DUSTIN CLEVERLEY AND ERIKA NOEL LINDLEY
DOUGLAS LAWRENECE DEMOTT AND MICHA ATHENA LARSON
JOSE RAMON ELIAS VAZQUEZ AND SANDRA MILENA QUINTON
JORDON RILEY JOHNSON AND JERILYN WIDHALM
DARRELL KYLE BASTIAN AND KATRIA MICHELLE CRAZYTHUNDER
JONATHAN VINCENT KUCERA AND KALLIE MARIE HARRIS
MICKEY ALLEN WOOLF AND CARIE LYN OLEHY