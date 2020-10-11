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Editor’s Note: The Following Is A List Of Marriages Recorded In September In Bonneville County.

WADE DUNCAN ABEL ZACHARII AND ZOEY NICOLE STROUSE

MATTHEW JOHN NUKAYA-HEADY AND AMY JOYCE CHENG

CLINTON ANDREW LYONS AND JACQUELINE ANN ALLEN 

ANGEL RAY BOUGH AND BRIDGETTE LYNN ESCARZAGA

SAGIN RONALD HUNSAKER AND HAYLIE ANN FOWLER

CARLOS DAVID MARTINEZ RAMIREZ AND RUTH ELIZABETH BURGOS

CODY AARON MCDOUGAL AND SAMANTHA MARIE FURSE

RICHARD DEE GROVER AND AUDREY NICOLE BEERY

COOPER WAYNE PETERSON AND ABIGAIL JOY CAMMACK

KEGAN TYLER DRAGOMAN AND HAILEY GRACE WEEKES

BRIAN ANDREW KINNEBREW AND SADEE LYNN HODGE

MARQUEZ MAURICIO LOPEZ AND SARAH ELIZABETH ALLEN

ERIC MATTHEW PERRY AND BROOKLYN MICHELLE LIBBERTON

MICHAEL SCOTT MCCLASKEY AND KRYSTAL ZORA GERRARD

ELIJAH STEPHEN CABLE AND KIERSTEN ELISE OLSEN

AARON MICHAEL O’CONNOR AND JESSIE JEAN BOULTER

NATHANIEL ROSS HATMAN AND RACHEL ELIZABETH MORSE

ANDREW EDWARD MERRITT AND KELSIE ROSE COURCHENE

TREYTON KERRY HOWELL AND KODI ZENNA KUTTLER

LANCE BRYON ANDERSON AND ANDREA JOY GARRIOTT

ZEBULIN AARAK ARMSTRONG AND LAUREN ELIZABETH WIRKUS

DIEGO CESAR ORTIZ CARRILLO AND KIMBERLY CANCINO

KADEN MICHAEL CUTLER AND COURTNIE AMBER WALKER

KRISTOFER WARREN ASH AND HOLLI NOELLE STAGGS

JEREMY R. MARCOTTE AND ARIANNA NICOLE MERMIGAS

DUSTIN JAY TUCKETT AND JASON SCOTT WHITING

BRANDON JAMES WILLCOXON JR. AND JASMINE JENNETTE STERLING

KYLE D. BROWN AND TYLYNN WEBSTER

IAN CULLEN AND TYLER ANDREWS

BENJAMIN RICHTER CICON AND HANNAH LEIGH WATERS

JESSE PERCE NIELD AND TAYLOR KAYE PICKENS

ANTHONY MICHAEL PUCKETT AND ARIANNA CASSIDY ANN CONKLIN

JORDAN HAYES CASTLE AND CELESTE ASHLEY SIEVERS

BRIAN MAGIN SINGARAJAH AND JULIE DALE DUKE

STRATON BEAU FACER AND JESSICA LEE DENNERT

TYSON PAUL KRESS AND BROOKLYN PAGE

JEFFREY WILLIAM GRIFFIN AND CAMILLE RACHELLE PARKER 

MORGAN RAY TRACY AND MADELYN JADE NICOLE PRICE

CASSEY RAY CARLSON AND AMY ELISSA MUELLER

TYRON LEE BATES AND MEAGAN JAY BENNETT

JONATHAN BOYD AND BRITTANY MARIE BEDOLLA

VINCENT LEE MILLARD AND LILLIAN LYNETTE GREENWELL

WADE KENNETH BRINGHURST AND ALICIA KAY WILLIAMS

GARY GARVIN SMITH AND KRISTI LEE BUCKLAND

CHRISTOPHER MOWER AND CRYSTAL BIAS

SAMUEL LYNN PRICE AND KACIE LYNN LUNDBERG

TRISTAN JACOB HARRIS AND JORDYN NICOLE KEMPKERS

MICHAEL STEVEN WRIGHT AND MANDIE LYNN DAVIES

ANDREW JAMES MYERS AND SIENNA JOY SMITH

CODY SCOTT CROFT AND CHRISTINA MARIE MESSERLI

NEAL CHARLES BUCKEL AND CLAIRE MARIE HULA

JAMEN SCOTT HOLLAND AND BRENNA RUTH MARTIN

JOSHUA DAX PETERSEN AND LISA LOUISE JARACZESK

SHAWN THEARL CROFT AND BRITTANY LYNN CRUMLEY

SEAN SKOTT KOEHLER AND CHLOEE NICOLE BLAIR

JOHN LEONARD JAMISON AND SUSAN PEARL JAMISON

SHAY DENNIS HIGLEY AND CHIAHUI MCMURTREY

CAMERON WILLIAM POWELL AND HEATHER SUZANNE LAYDEN

SCOTT BRADLEY BESERIS AND HAILEY MICHELLE KELSO

JOEL MONROE MARTIN AND TYLER MARIE WILKINSON

DANIEL W. COYNE AND KIRSTEN GRUBE

TAYLOR CHAMBERLIN CHILDS AND STEPHANIE D. LENNEMAN 

DENNIS ROY MCGARY AND KATHLEEN MARIE CONRAD

JAYSUN JERRI SPEAS AND MCKINZEE JO VANDOLAH

ANDREW NYAL HANKS AND IRIS REYNALDA AGUILA

JUSTIN K. GUINN AND SHIANN RYAN ALLSHOUSE

RANDALL LEE HAYES AND VICTORIA LYNN WICKER

WYATT CARL GREENHALGH AND CHEYENNE ELAINE COOK

JEFFREY ALAN BURCH AND TAWNYA ELAINE NICHOLS

BRYAN TIPTON KENNEDY AND KIMBERLY RAE SPADT

DERON JAXON BECK AND AMANDA K. DUKE

HALIL IBRAHIM CETIN AND JUSTYNA MALINOWSKA

MARTIN CHARLES MATTSON AND MEGAN ANN SOUCIE

BILLY JOE RADFORD AND CYDNEE MARIE HANSEN

EASTON DEAN COLLINS AND KYLIE MAE SAXTON

ENO JOHN SARGIS AND BRENDA JOYCE MAIERS

SHANTEL LUCILE BASSETT AND BRITTNEY LYNN FULLMER

DANIEL DOZARK AND KATHRYN DEVINE

PATRICK JUSTIN DUNCAN AND MCKENZIE LEIGH HAWKINS

JAYDAN FRED PEARSON AND MEAGAN NOEL BARNES

WYATT TADD LEGAS AND  EMMA MARIE WINN

RANDY COEY WADSWORTH AND  KIMBERLY JILL SEATON

KEEGAN JARED GUNDERSON AND CARLIE AMANDA MCOMBER

ARTURO JIMENEZ AND DESTINY LOTT

DAVID ALLAN TEGG AND NANCY REGINA BULLOCK

ANDREW NICHOLAS PAYANT AND ROBIN LUCILE HOLTMAN

CADEN MARCUS MURDOCK AND LEAH MARIE CHAMBERLAIN

KODEE JOE LITTLE AND ARIELLE DAWN SCHOFIELD

COREY DAVID PILGRIM AND MEGAN LEIGH FOSTER

JOSE LUIS LEYVA YAÑEZ AND MARIA LETICIA ORTEGA ESTRADA

ANDREW CODY PRICE AND SHELBY MORGAN RUMPH

ISAIAH DAMIAN ARELLANO AND MARINA ANEMONE MILLER

CHARLES GIRVEN BAGSHAW AND SAMANTHA MICHELLE HODGSON

ADDISON WALKER KNIGHT AND MACKINZIE RAYE ROBERTS

LEVI CHARLES GODLESKI AND ASHLEY CHRISTINE LARSEN

KADEN SEAN LAYTON AND KATE JENAE LESLIE

BRADEN LUKE PRICE AND KAIA LEE JARNAGIN

JUAN CARLOS BENITES ANCIETA AND ANA MARIA RODRIGUEZ MEJIA

STERLING JOHN RITCHESON AND BAILEY NICOLE FOSTER 

CODY RAY NIELD AND KATIE RENEA MARSLAND

PHILLIP BRUCE FINDLAY AND AMBERLYNE RENEE NAKASHIMA

CAYDEN R. PINCOCK AND CAITLYN MARIAH MEADOWS

ANDREW JAMES BYBEE AND RENAE MILLER

JAMES HUNTER KINCAID RIEGEL AND JASMINE MARIE LINDBERG

SWAYNE MATTHEW MADSEN AND BRITTANY ROSE TERRAZAS

SPENCER PAUL LORDS AND CYDNEY PAIGE CHAPMAN

DANIEL RICHARD ROSTROM AND CRISTA ANN JARDINE

JOSHUA DUSTIN CLEVERLEY AND ERIKA NOEL LINDLEY

DOUGLAS LAWRENECE DEMOTT AND MICHA ATHENA LARSON

JOSE RAMON ELIAS VAZQUEZ AND SANDRA MILENA QUINTON 

JORDON RILEY JOHNSON AND JERILYN WIDHALM

DARRELL KYLE BASTIAN AND KATRIA MICHELLE CRAZYTHUNDER

JONATHAN VINCENT KUCERA AND KALLIE MARIE HARRIS

MICKEY ALLEN WOOLF AND CARIE LYN OLEHY