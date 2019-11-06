Challis schools
Nov. 11-14
All breakfasts and lunches include fruit and milk
Monday: Breakfast: Apple cinnamon toast, cold cereal, yogurt
Lunch: Tacos, Spanish rice, churro
Tuesday: Breakfast: Berry yogurt parfait, cold cereal, graham crackers
Lunch: Chicken noodle soup, breadstick, salad, banana cake
Wednesday: Breakfast: Breakfast pizza, cold cereal, yogurt
Lunch: Salad bar or cheese pizza, breadstick, salad, carrots
Thursday: Breakfast: Hot cereal sandwich, toast, yogurt
Lunch: Salad bar or chicken sandwich, tots, celery