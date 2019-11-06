Challis schools

Nov. 11-14

All breakfasts and lunches include fruit and milk

Monday: Breakfast: Apple cinnamon toast, cold cereal, yogurt

Lunch: Tacos, Spanish rice, churro

Tuesday: Breakfast: Berry yogurt parfait, cold cereal, graham crackers

Lunch: Chicken noodle soup, breadstick, salad, banana cake

Wednesday: Breakfast: Breakfast pizza, cold cereal, yogurt

Lunch: Salad bar or cheese pizza, breadstick, salad, carrots

Thursday: Breakfast: Hot cereal sandwich, toast, yogurt

Lunch: Salad bar or chicken sandwich, tots, celery

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