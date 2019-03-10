Lacora Lori Little and Tyler Ray Mecham

Dustin James Louder and Tiffany Dawn Louder

Brian Permann and Shautell Lilee Permann

Austin Brett Hamilton and Tara Kaylin Hamilton

Janeth Roxana Rojo and Raudel Sanchez-Gonzalez

Nick Adam DeFilippis and Valerie Kaye DeFilippis

Joshua Standford Shelley and Michelle Joy Ann Shelley

Teresa Chavez and Marcelino Chavez-Resendiz

Carrie Jean Skerjanc and William Frances Skerjanc

Charles K Frazier and Misty K Frazier

Kayce Dawn Anderson and Ryan Anderson

Larry Stanfield Jr. and Kenya Marlene Wilson

Leslie Sue Luke and Tyson Colin Luke

Melanie Marlene Drake Page and John Samuel Page

Garrett Ellis Thacker and Kelley Loraine Thacker

Cody J Velasco and Kaitlee Jasmin Velasco

Kelcee Christensen and Todd Rulon Christensen

Rigoberto Elizalde Garcia and Tirsa Rosario Nevares Sanchez

Austin James Lund and Kelsey Sue Lund

Kathryn Leah Adams and Robert Benjamin Adams

Adam J Cartney and Janae Cartney

Helena Yvette Taylor and Jake Demont Taylor

Jared Dennis Dalebout and Kaylynn H Dalebout

Aaron Nyle Taylor and Kesta Lynn Taylor

Cassey Ray Carlson and Tyra Jennifer Carlson

Dann Flores and Miriam Vanessa Vega

Robin Louise Bickmore and Brandon Carl Sinex

Bobbi Jo Nielsen and Dean Lloyd Nielsen

Aaron Brian Arave and Katherine Camille King

Cynthia Flanagan Powell and Darrell A Powell

Gary Smith and Marian Wilson

Abby Bricker and Mark Andrew Williams

Sofia M Labrada and Holly Tina Riordan

Bradley J Cox and Christa Lynette Cox

Crystal Phillipp and Timothy Phillipp

Greg Martin Watson and Jera Watson

Marlene Theresa Cooper and Todd Denton Cooper

Shauna Spenger and Shawn R Spenger

Robert Eugene Holzworth and Theresa Anne Holzworth

Tamara Lee Ricks and Travis Ricks

Mariah Morgan Miler and Paxton Cornelius Miller

Angie R Cummins and Michael A Cummins

Sandra Milena Quinton and Mario Aguilar Santoyo

Catherine Jo Weathers and Michael Dewayne Weathers

Carissa Ann Gerdes and Eli R Gerdes

Angela Lori Smith and Ryan A Smith

Elida Isabel Farias and Carlos Guerrero Labra

Steven Kurt Bohman and Janet Harker

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