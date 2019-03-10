Lacora Lori Little and Tyler Ray Mecham
Dustin James Louder and Tiffany Dawn Louder
Brian Permann and Shautell Lilee Permann
Austin Brett Hamilton and Tara Kaylin Hamilton
Janeth Roxana Rojo and Raudel Sanchez-Gonzalez
Nick Adam DeFilippis and Valerie Kaye DeFilippis
Joshua Standford Shelley and Michelle Joy Ann Shelley
Teresa Chavez and Marcelino Chavez-Resendiz
Carrie Jean Skerjanc and William Frances Skerjanc
Charles K Frazier and Misty K Frazier
Kayce Dawn Anderson and Ryan Anderson
Larry Stanfield Jr. and Kenya Marlene Wilson
Leslie Sue Luke and Tyson Colin Luke
Melanie Marlene Drake Page and John Samuel Page
Garrett Ellis Thacker and Kelley Loraine Thacker
Cody J Velasco and Kaitlee Jasmin Velasco
Kelcee Christensen and Todd Rulon Christensen
Rigoberto Elizalde Garcia and Tirsa Rosario Nevares Sanchez
Austin James Lund and Kelsey Sue Lund
Kathryn Leah Adams and Robert Benjamin Adams
Adam J Cartney and Janae Cartney
Helena Yvette Taylor and Jake Demont Taylor
Jared Dennis Dalebout and Kaylynn H Dalebout
Aaron Nyle Taylor and Kesta Lynn Taylor
Cassey Ray Carlson and Tyra Jennifer Carlson
Dann Flores and Miriam Vanessa Vega
Robin Louise Bickmore and Brandon Carl Sinex
Bobbi Jo Nielsen and Dean Lloyd Nielsen
Aaron Brian Arave and Katherine Camille King
Cynthia Flanagan Powell and Darrell A Powell
Gary Smith and Marian Wilson
Abby Bricker and Mark Andrew Williams
Sofia M Labrada and Holly Tina Riordan
Bradley J Cox and Christa Lynette Cox
Crystal Phillipp and Timothy Phillipp
Greg Martin Watson and Jera Watson
Marlene Theresa Cooper and Todd Denton Cooper
Shauna Spenger and Shawn R Spenger
Robert Eugene Holzworth and Theresa Anne Holzworth
Tamara Lee Ricks and Travis Ricks
Mariah Morgan Miler and Paxton Cornelius Miller
Angie R Cummins and Michael A Cummins
Sandra Milena Quinton and Mario Aguilar Santoyo
Catherine Jo Weathers and Michael Dewayne Weathers
Carissa Ann Gerdes and Eli R Gerdes
Angela Lori Smith and Ryan A Smith
Elida Isabel Farias and Carlos Guerrero Labra
Steven Kurt Bohman and Janet Harker