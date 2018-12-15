n Brett McKay Kraykovic and Alison Noma Smart
n Tamara Diane Mobley and Tray Errol Mobley
n Sarita Devi and Charanjit Singh
n Brian Thomas Markiel and Leslie Diane Markiel
n Elaine Forman and Jason Michael Forman
n Lacy Jo Delmarie Adams and Philip M Adams
n David Charles Leiker and Jennifer Marie Leiker
n Jennifer Loranie Weilacher and Todd Alan Weilancher
n Adam Michael Gillings and Michelle Connie Linsenmann
n James R Fleming and Amanda Mclean-Fleming
n Jessica Ann Harmon and Travis Lance Harmon
n Kaitlyn C Landon and Dionicio F Muniz
n Braxton James Mason and Kristen Marie Mason
n Tammie Lynn Borders and Hollie Kae Gilbert
n Angela J Sherwood and Richard Joe Sherwood
n Anthony D Page and Falon Nicole Page
n Christina Hawley and Sabin Hawley
n David Allen Rasmussen and Tatum Elizabeth Rasmussen
n Paige M Jenkins and Taylor Kent Jenkins
n Kori Danielle Martin and Zachary T Martin
n Lucas Cain Aarness and Madilyn Christine Aarness
n Benito Gonzalez Herrera and Antonia Patino Leyvas Saldana