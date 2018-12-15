marriage
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n Brett McKay Kraykovic and Alison Noma Smart

n Tamara Diane Mobley and Tray Errol Mobley

n Sarita Devi and Charanjit Singh

n Brian Thomas Markiel and Leslie Diane Markiel

n Elaine Forman and Jason Michael Forman

n Lacy Jo Delmarie Adams and Philip M Adams

n David Charles Leiker and Jennifer Marie Leiker

n Jennifer Loranie Weilacher and Todd Alan Weilancher

n Adam Michael Gillings and Michelle Connie Linsenmann

n James R Fleming and Amanda Mclean-Fleming

n Jessica Ann Harmon and Travis Lance Harmon

n Kaitlyn C Landon and Dionicio F Muniz

n Braxton James Mason and Kristen Marie Mason

n Tammie Lynn Borders and Hollie Kae Gilbert

n Angela J Sherwood and Richard Joe Sherwood

n Anthony D Page and Falon Nicole Page

n Christina Hawley and Sabin Hawley

n David Allen Rasmussen and Tatum Elizabeth Rasmussen

n Paige M Jenkins and Taylor Kent Jenkins

n Kori Danielle Martin and Zachary T Martin

n Lucas Cain Aarness and Madilyn Christine Aarness

n Benito Gonzalez Herrera and Antonia Patino Leyvas Saldana

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