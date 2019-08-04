June and July
Editor’s note: This is a list of marriages recorded in Bonneville County for June and July. Records are viewable at bonnevillecountyid-web.tylerhost.net.
Bailey Marie Peterson, 20, Ammon, and Benjamin Joseph Crapo, 21, Idaho Falls
Lori Ann Mullins, 53, and Darren Lee Mullins, 52
Sonja Orchid Pickett, 54, and Shaun Charles Satterfield, 49
Kristyan James Boatman, 29, and Crisandra Breann Humphries, 28
Joanna Michele Murphy, 34, and Blake Andrew Hodges, 28
Quintin David Harris, 25, and Gabrielle Rachel Styhl, 21
Nathaly Ramirez, 24, and Jonathan David Galbraith, 24
Susan Kay Morris, 64, Idaho Falls, and Lloyd Ray Barzee, 70, Terreton
Sierra Ann Montgomery, 20, Wendell, and Ryan David Schiess, 25, Shelley
Kylee Deon Christensen, 25, and Daken Tanner Buck, 24
Julie Dawn Yorgensen, 53, and James Lee Mattson Sr., 50
Brittney Sheree Holtsclaw, 22, and Edaurdo Carrillo, 26
Linzee K Steed, 24, and Justin J Lynch, 27
Rylee Jeness Belnap, 20, Mccammon, and Kiger Moesser Davis, 22, Houston, Texas
Melissa Ann Ferguson, 39, and Kristofer Gene Potter, 32
Jessica June Skidmore, 42, Salt Lake City, and Brian Thomas Richardson, 45, Eagle Mountain, Utah
Lacey Marie Mayes, 36, and Chad Ernest Swanson, 41
Kayla Jean Hagen, 23, and Megan Brittany Immel, 31
Kaylee Saunders, 18, and Hector H Sosa Jr., 24
Patricia Carol Shirley, 68, and Jimmie Arnold Miller, 76
Joy Belen Hood, 30, and William Jack McNally, 30
Courtney Lyn Cook, 28, and Amanda Lea Hefner, 27
Ashley Breann Hughes, 22, and Nicolas Robert Hess, 25
Erica Janette Gutierrez, 23, and Anthony Carl McMinn, 30
Vanessa Lynne Hagan, 32, and Joshua Weldon Heileson, 38, Swan Valley
Shirley Ann Burke, 59, and Kevin Peter Conran, 53
Darla Jean Snyder, 52, and Timothy Walter Pierce, 54
Rosario Damian, 29, and Samuel David Mireles, 23
Dreanna Darcel Perry, 21, and Michael Allen Prudhomme, 26
Tyra Jennifer Carlson, 36, and Matthew David Black, 48, Ammon
Mary Elizabeth Pitts, 57, and William George Yonke, 55, Ammon
Autumn May Harris, 23, Idaho Falls, and Sinjin Michael Paul Roming, 27, Pocatello
Carlene Shelly Mickelsen, 19, and William Robert Umphlette, 27
Nathan Daniel Perez, 31, and Monica Elizabeth Ann Chapman, 29
Ramon Escobar, 32, and Veronica Hernandez, 20
Skylar Marie Soelberg, 22, Ammon, and James Raiden Ballinger, 22
James Daniel Brooks, 27, and Brittany Averl Plamondon, 26
Katherine Lynn Perrigot, 22, Rupert, and Andrew John Vanderzanden, Hillsboro, Ore.
Valerie Kaye Defilippis, 38, and Marvin Ray Jewett, 45
Shannon Marie Munk, 21, and Jagger Colt Leon, 25
Allysa Sue Nelson, 20, Rigby, and Brysen Towers Evans, 22, Idaho Falls
Kylee Ferrera, 25, and Isaac Elias Evans, 28
Vanessa Dawn Simonette, 42, and John Randall Wheeler Ditto, 39, Blackfoot
Johnathan Douglas Dean Furse, 22, and Kelsie Jo Nielson, 21
Dale Emmett Kellogg, 49, Fair Oaks, Calif., and Kami Lewis Robertson, 53, Idaho Falls
Megan Marie McCord, 23, and Andrew Lee Carson, 27
Rebecca Leah Schmitt, 47, and Joseph Roger Schmitt, 50
Cassie Lynn Hawkins, 41, and Justin Boyd Robertson, 38
Ashley Fay Stucki, 30, Idaho Falls, and Anthony Dean Birch, 34, Sugar City
Zachary Thomas Dodson, 22, Richland, Wash., and Kristen Ellen Baker, 22, Idaho Falls
Megan Brialle Burton, 25, Idaho Falls, and Stetson McKay Fisher, 26, Ammon
Jacob Dennis Kuns, 21, and Miranda Rachael Wachs, 21
Alejandra Mendoza, 25, and Kyle Jordan Henry, 25, Henderson, Nev.
Raul Carranza Jr., 22, and Adilene Guadalupe Lopez-Mendoza, 21, Shelley
Lisa Ann Coronado, 26, and Joe-Kyle Ka’aihue Werner, 32
Alexis Justine Dargie, 22, and Van Melton Poliski, 23
Samantha Jo Eldridge, 19, Rigby, and Aaron Jacob Rowen, 20, Shelley
Ranae Paulsen, 23, and Clayton George Hailey Jr., 27, Shelley
Richard Tyler Fawcett, 35, and Jeanette Marie Williams, 34, Eagle River, Alaska
Ashley Ann Oram, 36, and Clifton Lee Kerbs, 34, Ammon
Domonic Mitchel Delauro, 21, and Vada Rose Ketcham, 18
Ismael Martinez, 23, and Kylee Anderson, 18, Ammon
Terry Wilford Koster, 55, Ucon, and Valja Rakell Worton, 56, Ammon
Matthew Martin Orme, 29, and Chanelle Ivie McCoy, 31
Lucas Avery Andrew, 36, and Taelor Ashlyn Lopez, 26, Shelley
Brennen Nicholis Baker, 25, and Natalie Ann Call, 23, Ammon
Samuel William Cochran, 27, Rexburg, and Audrey Ann Butler, 22, Firth
Craig Rex Williams, 40, and Amanda Jean Radford, 32, Rigby
Angela Marico Corry, 29, and Scott Karl Strupp, 32
Francisco Javier Galindo Becerra, 27, and Claudia Estefani Acosta Gonzalez, 30, Jackson, Wyo.
Jake Richard Coleman, 25, Rock Springs, Wyo., and Tiffany Michelle Revay, 26, Ammon
Lynette Kay Thompson, 54, Ammon, and Kim Bair Phillips, 59, Roberts
Casey Leon Pack, 22, and Alexandra Bennett Williams, 22
Adrian Garcia, 21, and Shantal Galvan, 22
Kaitlyn Elizabeth Green, 31, and Jayson Richard Plummer, 46, Ammon
Shelby Ann Sims, 43, and Joshua Anthony Franco, 48
Clayton Gage Brown, 25, and Taylor Beckstead, 23
Grant Richard Nedlik, 22, Vestal, N.Y., and McKenna Ann Mangum, 22, Idaho Falls
Gaige Allen Trost, 18, Idaho Falls, and Bailey Noelle Annis, 19, Ammon
Mikayla Elizabeth Radford, 24, and Austin David Grover, 21
Christopher B Umphlette, 25, and Brittany K Nixon, 30, Ammon
Cody Andrew Barrie, 26, and Michaela Rae Huse, 23
Calvin Williams, 27, and Breanne Jo Hill, 24
Jaylene Brown, 52, and Steven Edward Stradling Jr., 53
Austin Garrett Smith, 23, and Kylie McKae Spencer, 25
Shaelyn Stohl, 22, Idaho Falls, and Samuel Keith Taylor, 21, Vidor, Texas
Trace Justin Pettingill, 23, Rigby, and Mercedes Lynn Miller, 21
Bryan Michael Shigihara, 40, Idaho Falls, and Kendra Raye Chaney, 32, Shelley
Juan Pablo Aquino, 43, and Maria Rosario Rogel-Popoca, 36
Alex Ray Benson, 33, and Mary Jane Riddle, 37
Tyson Lee Layland, 23, and Karina Lynn Lathouris, 22
Erik Rigoberto Padilla, 40, and Karla Guadalupe Ramos Ibarra, 29
Michael Ray Anderson, 35, Idaho Falls, and Kelsey Rian Austin, 27, Ammon
Calvin Reid Hurd, 24, and Rhea Evelyn Taylor, 36
Scott Lane Smyer, 28, and Briana Allison Ulanowski, 28
Yolanda Ramirez-Trejo, 47, and Erasmo Angeles-Martinez, 56
Mason James Clint Bailey, 23, Idaho Falls, and Emma Ruth Lee, 20, Rigby
Meradith Rae Miskin, 42, and David Junior Seiler, 50, Shelley
Erica Rivera, 30, and Carmen Jessie McKellar, 30, Idaho Falls
Shandria Gillman, 19, and Jaron Don Whipple, 21
Christopher Joseph Triplett, 33, and Alyson Marie French, 25
Eric Collin Ward, 24, Mountain Home, and Sierra Mignonne Doucette. 21, Keller, Texas
Jorel Granville Nunnally, 29, Idaho Falls, and Jessica Marie Munro, 26, Ammon
Todd Douglas Tobert, 31, and Ashlin Marie Akins, 21
Donnie Ray Woods, 62, and Rita Jane Ablowitz, 62
Kolby Buck Marlor, 28, and Miranda Kay Harris, 27, Rigby
Jacob Gregory Ward, 30, Idaho Falls, and Keri Ray Santos, 30, Rigby
Stephen Jeffery Blaser, 70, Blackfoot, and Andrea Kaye Long, 55, Idaho Falls
Kara Lee Ward, 32, and Kevin Lee Peterson, 32, Ammon
Timothy Allen Kimble, 20, Idaho Falls, and Rebecca Eileen Robinson, 24, Ammon
Hunter Ross Birkinbine, 21, and Brianna Jade Hult, 20
Dominic Kyle Hatcher, 26, and Kailee Rae Dock, 25
Benjamin Cloy Wurst, 24, and Heather Lynn Thompson, 25
Amber Lorraine Slatten, 40, and Michael Hoffman, 48, Casper, Wyo.
Shantelle M Benson, 23, and Austen Johnson, 24
Tyler Robert Longhurst, 24, and Marissa Machele Stanton, 21
Mariah Lyn Griffith, 20, and Julian Sebastian Thorsen, 22
Dennis M Larsen, 59, and Heide Elisabeth Weatherby, 59
Joshua Dee Mcomber, 40, and Desirae Deliah Chesnut, 34
Justin James Parsons, 35, and Katie Marie Rudd, 34, West Yellowstone, Mont.
John Michael Yeates, 37, and Faye Lynn Franzen, 20, Rexburg
Sandra Katherine Edwards, 22, and Shawn Michael Bagshaw, 27
Joel Hernandez Vega, 28, and Carmen G Silva Estrada, 32, Blackfoot
Matthew Curtis Caudill, 36, and Stephanie Rose Breshears, 37
Natalie Jean Belnap, 38, and Emilio Rey Varela, 27
Parker Benjamin Erickson, 23, and Jazlynn Elizabeth Taylor, 20, Ammon
Todd Michael Huekstaedt, 28, Idaho Falls, and Jennifer Lindzi Aaerg, 28, Erie, Colo.
Francisco Saul Lopez, 50, and Anahi Nohpal Corona, 36
Amber Jade Jones, 32, and Cody James McInelly, 33
Charles Kaiser Godwin Jonas, 30, and Alana Marie Lawson, 30, Alpine, Wyo.
Laci Dawn Herbst, 21, Idaho Falls, and Deryk Justin Biggs, 23, Iona
Chase Daniel Bryan, 23, Ammon, and Kylee Star Hale, 23, Rexburg
Ernesto Santiago Suarez Salazar, 20, and Gabriela Lopez Madrigal, 22, Dubois
Kellen Charles Todd, 26, and Jessie Lynn Russell, 21
Ty Bentley Whitman, 58, and Carmen Marnae Munns, 57
Vanessa Manwaring, 27, Idaho Falls, and Bradley David Johnson, 25, Bountiful, Utah
Johnny Ray Ricks, 57, and Tammy Lynn McConaghy, 45
Derek Visser Roper Romrell, 24, Idaho Falls, and Afton Elizabeth Owen, 22, Rexburg
Aaron Scott Ledvina, 29, and Sara Denise Albertson, 27, Shelley
Miles Clark Halter, 21, and Makayla Jasmine Dohse Collins, 19
Stephanie Wielang, 29, and Jeffery Gibson Jr., 25
Emily Christine Iris Aragon, 21, Rock Springs, Wyo., and William Henry Freeman, 23, Idaho Falls
Trenton J Childs, 28, and Kira C Rasmussen, 30
Dor Waisman, 23, Idaho Falls, and Elizabeth Anne Galbraith, 24, Rexburg
John Edward Crawford, 22, and McKinley Ann Swan, 20, Shelley
Cristian Angel Tinoco, 25, and Dallin Sean Murphy, 21, Ammon
Kamerin David Spahr, 22, Mesa, Ariz., and Ami Breanna Richins, 22, Ammon
Thomas Edward Bingham II, 47, and Darice Lee Ruddell, 49
Fei Teng, 30, Idaho Falls, and Tzu-Yun Lin, 24, Pocatello
Amanda Lynn Pannell, 30, and Jared Craig Eborn, 34, Shelley
Toni Jeanine Huggins, 40, and Zachary Bryan Russell, 34
Aaron Wes Riley, 21, Geronimo, Okla., and Gabrielle Jolene Clements, 19, Idaho Falls
Kenneth Edward Behner, 34, and Jessica Rose Higgins, 26
Jason Daniel Rush, 40, Idaho Falls, and Celeste Nicole Richey, 43, Rigby
Benton Alexander Hanson, 21, and Aislinn Gay Peterson, 27
Brent Rawle Cramer, 51, and Francia Cecilia Olave-Rojas, 52, Ucon
Wesley Ray Anderson, 25, Idaho Falls, and Olene Dawnrene Lawrence, 25, Chubbuck
Thomas James Noyer, 23, and Brittney Leigh Webb, 30, Shelley
Kyle William Moore, 33, and Jammie Estell Sasser, 31
Matthew Mark Murray, 32, and Jennifer Olivia Konicek, 24
Nathan Michael Davies, 25, Moore, and Kennidy Marie Larsen, 21, Hamer
Sarah Hefner, 27, and Suzanne Katherine Christensen, 30
Darrel Brent Burns, 24, Idaho Falls, and Hunter Nicole Crapo, 19, Rexburg
Austin Jacob David, 21, Parker, and Cydel Leigh Kammerman, 23, Idaho Falls
Ricardo Santos, 36, and Berta Alicia Chavez, 29, Roberts
Richard James Palmer, 55, Idaho Falls, and Dana Lee Hughes, 47, St. Anthony
Paige Irene Hyndman, 26, and Juan Daniel Gutierrez, 27
Daniel Rivera Camargo, 32, Draper, Utah, and Blair Marie Ball, 34, Salt Lake City
Richard Edward Verdoliva Jr., 31, Rigby, and Elizabeth Rose Villanueva, 27, Idaho Falls
Austin Brent Bono, 22, Idaho Falls, and Hannah May Eaton, 23, Menan
Austin Andrew Isom, 21, and Darian Mae Warren, 21, Newport News, Va.
Heidi Maria Barrie, 21, and Robert Braeden Darling, 21
Bailee Brielle Mills, 22, and Stockton David Despot, 22
Jennifer Lynn Orr, 37, and Zachary Damian Walker, 40
Jeffrey David Belanger, 45, and Misty Joann Griffin-Frazier, 38
Tessa Ann Petersen, 19, Rigby, and Jared Matthew Anderson, 21
Brian James Ramirez, 27, and Sarah Sadie Allynn Lewis, 21
Nathan Brant Rogers, 44, and Christine Aguilar Cruz, 38
Austin Olson, 24, and Courtney Denise Zimmerman, 21, Sidney, Mont.
HB Thomas Fagen, 21, and Aletha Ann Williams, 19
Daniel Lee Baldwin, 40, Council Bluffs, Iowa, and Tammy Lynn Miller, 30, Ammon
Patricia Anne Page, 60, and James Corwin Page, 72, Ammon
Chad Lewis Wheeler, 29, and Sara Marie-Ramona Smith, 25
Nicholas Samuel Denison, 26, and Dorothy Susane Ausmus, 25
Kodie Lee Dennis, 23, and Chelsie Dawn Wheeler, 24, Ammon
Justin Kyler Croft, 22, Idaho Falls, and Addison Warr, 21, Meridian
Tai Anthony Lopez, 31, and Laura-Marie Muniz Acosta, 29
Carlos Manuel Cortes, 22, and Jessica Barba, 22, Shelley
Cheradan Jo Fikstad, 30, and James Kevin Coughlan, 58, Shelley
Nathan Loveland Kolsen, 23, Ammon, and Alicent Natosha Ackerman, 19, Shelley
Samantha Jo Clary, 26, and Jordan Cade Deblase, 34
Rhonda Marie Vice, 43, and Justin Scott Sinks, 39, Ammon
Josephine E Nunes, 29, and Jesus Alvarado, 54, Fairfield, Calif.
Logan Kay Longhurst, 25, Logan, Utah, anD Lauretta Eve Longhurst, 24, Rexburg
Nicholas Reed Eldridge, 22, Idaho Falls, and Alexis Anne Banks, 22, Shelley
Jaxon Lorin Walker, 21, Idaho Falls, and Bailey Eva Tanner, 21, Lewisville
Eric Mitchell Schaat, 49, and Brett Anderson Forsberg, 45, Ammon
Casey Lyn Olehy, 26, and Cynthia Rae Dayley, 26
Wesley Edward Stewart, 22, and Brooke Eden, 21, Shelley
Glen Edward Bourquin, 76, and Jane Elizabeth Mellencamp, 52
Jonathan Rojo Estrade, 23, and Miranda Damaris Arellano, 24
Aaron Scott Thoma, 28,and Elizabeth Martha Souza, 28
Steven James Burtenshaw, 21, Terreton, and Kassi Anne Condie, 22, Albion
Tucker Ray Richin, 25, and Amanda Kay Bishoff, 25
McKay Brinkerhoff Dover, 24, and Michelle Jane Castro, 25
Christopher David Salazar, 56, and Lindy Ree Schuebert, 33
Bethany Eidam Courtright, 34, Ashton, and Reed Calvin Stone, 38, Rigby
Perry Lee Colton, 57, and Ingrid Louis Siddoway, 58, Richland, Wash.
Jose Leopoldo Ordonez, 35, and Angelica Ramirez Andrade, 45, Edinburg, Texas
Dylan John Hammond, 28, and Alexi Lyn Davis, 26, Ammon
Suzette Sharice Hagan, 47, and Leticia Garcia, 42
Wayne Andrew Hensley, 39, and Marcy Dawn Noreen, 38
John Charles Geyer, 23, Idaho Falls, and Kelsie Ann Hamberlin, 21, Ammon
Javell Tyberous Lanehart. 21, and Eboni Ivori Rudd, 21
Justin Marshall Hughes, 31, and Taylor Olivia Jones, 29, La Mesa, Calif.
Craig Lamare Neilson, 41, and Nicole Clark Mathews, 33
Steven Lavier Bristol, 57, and Wendy Marie Follett, 56, Ammon
Jacob Wesley Harmon, 22, and Hannah Jane Dunn, 21, Provo, Utah
Grant Anson Hancock, 21, Pleasant Grove, Utah, and Madison Lee Jensen, 21, Idaho Falls
Mark Jenkins Miller, 58, and Meriden Elizabeth Ashley Morgan, 34
Travis Daniel Woolery, 39, and Tiffany Loree Lunsford, 28
David Jareal Johnson, 25, and Keilei Dalynn Greer, 23
Salman Ali Alsaeedi, 28, and Jordan Bret Stewart, 21, Pocatello
Cadden Z Buist, 21, and Joyce Ruby Wislodoski, 19, Ammon
Austin Richard Black, 23, Vineyard, Utah, and Laura Suzanne Waters, 23, Idaho Falls
Dallin Robert Myers, 27, Colorado Springs, Colo., and Emily Potter, 23, Idaho Falls
Ashley Rachael Chermak, 24, and Carter Jack Strain, 26
Rashelle Annalee Housley, 22, Soda Springs, and Joshua Corom Reynolds, 21, Lewisville
Chad Joseph Southwick, 23, Kanab, Utah, and Nicole Rose Permann, 21, Ammon
Jackson Roy Freund, 25, and Rebecca Renee Blair, 23, Blackfoot
Kyle Jerry Hudson, 25, Syracuse, Utah, and Jessica Jo Bradshaw, 22, Shelley
Kailonni Jo Bloom, 25, and Brin McKayle Neff, 27, Ammon
Matthew Lewis RaySessions, 27, and Kevin Carl Kolditz, 31