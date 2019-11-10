Editor’s note: The following are divorces that were recorded in Bonneville County in October.
Jaime Lynn Gonzales and Nicholas Austin Gonzales
Jackson C Ferguson and Nicole Marie Price
Amber Len Jensen and Jeffrey J Jensen
Candelaria Yoselin Barajas and Jonathan David Mendoza
Gabriel de Jesus Portillo and Thalia Sanchez
Ammon Hartner and Christina Mae Hartner
Steven Ray Gonzalez and Trish A Gonzalez
Breck Lee Klein and Tamra Lynn Klein
Maritza Nava-Robles and Jose Alejandro Pina-Yanez
Jessica Ann Todd and Travis Lee Todd
Kord J Lemons and Megan R Lemons
Wade Melton Anderson and Jami Lynn Williamson
Juan Miguel Howard and Rebekah R Howard
Nathan M Burke and Shandel Burke
Aron J Smalley and Melissa M Smalley
Brittany Acevedo and Abraham Acevedo
Alan D Holm and Megan Seaton
Gloria Chavez and Enrique Hernandez-Gomez
Brittanny L Jensen and Kacey M Jensen
Anthony M Lockhart and Shelby Dawn Lockhart
Ronald Craig Mills and Verna R Mills
David Tyler Ockerman and Erika Rae Ockerman
Michelle May Hernandez and Rafael Fabian Hernandez
Cassandra Leighann Bair and Robert Paul Rice Jr.
Paige Lin Dibella and Zachary Paul Dibella
Michael Thomas Ryan and Tanya Joy Ryan
Rebecca Jensen and Darin Cook Leslie
Brandon Joel Glende and Nikki Jean Schofield
Cynthia Margaret Berlier and Nathaniel Berlier
Daniel Heer and Danielle E O’Brien
Daniel Moore Nielson and Haily Jordan Nielson
Ashley Lynn Gilchrist and Sheldon John Gilchrist
Joshua Adam James and Lillian M James
Alisa J Green and David Alexander Green
Jessica Perry and Kevin Perry
Shaela Alta Hoopes and Slade K Hoopes
Christina E Maxwell and Kenneth Jerome Maxwell
Christ Deloy Farnsworth and Shawnee D Farnsworth
Amanda Jo Sargis and Christopher Scott Sargis
Gianna Gabrielle Garcia-Morgan and Connor Gene Morgan
Bradley Stuart Madison and Courtney J Madison
Tony Monroe and Wendy Lyn Monroe
Aubrey R Pressley and Ronny J Pressley
Jennifer Jill Meyer and Kenneth Clyde Meyer
Amy Louise Smith and Michael Andrew Smith Sr.
Mary C Huntsinger and Scott Huntsinger
Barbara Gardner and James L Gardner
Abhinay Govind Bandi and Melanie Christina Burt
Thomas Nelson and Veran Nelson
Jody Lynn Robison and Steve R Robison
Anthony Armand Fidanza and Lyndsey Ann Fidanza
Jose Garcia and Pamela Lyn Garcia
Callie J. Aitken and Richard E Aitken
Randy Burke Poole and Trudi Ann Poole
Justin Kyle Gittins and Tiffany Marie Gittins
Hadley Lyle Rumsey and Morgan Suzanne Rumsey
Payton Jesse Phillips and Savannah Irene Phillips
Kyle Clay Richards and Kelley Marie Verner
Kathryn Kranz King and Stephen D King
David C Gale and Jamie Gale
Sherri Arnone-Wheat and Christopher Daniel Wheat
Madison Nicole Vercolen and Taylor Montgomery Louis Vercoln
Angela Gaye Wilcox and Daniel Bryce Wilcox
George Louis Simcask Jr. amd Tammy Reane Simcask