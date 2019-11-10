Editor’s note: The following are divorces that were recorded in Bonneville County in October.

Jaime Lynn Gonzales and Nicholas Austin Gonzales

Jackson C Ferguson and Nicole Marie Price

Amber Len Jensen and Jeffrey J Jensen

Candelaria Yoselin Barajas and Jonathan David Mendoza

Gabriel de Jesus Portillo and Thalia Sanchez

Ammon Hartner and Christina Mae Hartner

Steven Ray Gonzalez and Trish A Gonzalez

Breck Lee Klein and Tamra Lynn Klein

Maritza Nava-Robles and Jose Alejandro Pina-Yanez

Jessica Ann Todd and Travis Lee Todd

Kord J Lemons and Megan R Lemons

Wade Melton Anderson and Jami Lynn Williamson

Juan Miguel Howard and Rebekah R Howard

Nathan M Burke and Shandel Burke

Aron J Smalley and Melissa M Smalley

Brittany Acevedo and Abraham Acevedo

Alan D Holm and Megan Seaton

Gloria Chavez and Enrique Hernandez-Gomez

Brittanny L Jensen and Kacey M Jensen

Anthony M Lockhart and Shelby Dawn Lockhart

Ronald Craig Mills and Verna R Mills

David Tyler Ockerman and Erika Rae Ockerman

Michelle May Hernandez and Rafael Fabian Hernandez

Cassandra Leighann Bair and Robert Paul Rice Jr.

Paige Lin Dibella and Zachary Paul Dibella

Michael Thomas Ryan and Tanya Joy Ryan

Rebecca Jensen and Darin Cook Leslie

Brandon Joel Glende and Nikki Jean Schofield

Cynthia Margaret Berlier and Nathaniel Berlier

Daniel Heer and Danielle E O’Brien

Daniel Moore Nielson and Haily Jordan Nielson

Ashley Lynn Gilchrist and Sheldon John Gilchrist

Joshua Adam James and Lillian M James

Alisa J Green and David Alexander Green

Jessica Perry and Kevin Perry

Shaela Alta Hoopes and Slade K Hoopes

Christina E Maxwell and Kenneth Jerome Maxwell

Christ Deloy Farnsworth and Shawnee D Farnsworth

Amanda Jo Sargis and Christopher Scott Sargis

Gianna Gabrielle Garcia-Morgan and Connor Gene Morgan

Bradley Stuart Madison and Courtney J Madison

Tony Monroe and Wendy Lyn Monroe

Aubrey R Pressley and Ronny J Pressley

Jennifer Jill Meyer and Kenneth Clyde Meyer

Amy Louise Smith and Michael Andrew Smith Sr.

Mary C Huntsinger and Scott Huntsinger

Barbara Gardner and James L Gardner

Abhinay Govind Bandi and Melanie Christina Burt

Thomas Nelson and Veran Nelson

Jody Lynn Robison and Steve R Robison

Anthony Armand Fidanza and Lyndsey Ann Fidanza

Jose Garcia and Pamela Lyn Garcia

Callie J. Aitken and Richard E Aitken

Randy Burke Poole and Trudi Ann Poole

Justin Kyle Gittins and Tiffany Marie Gittins

Hadley Lyle Rumsey and Morgan Suzanne Rumsey

Payton Jesse Phillips and Savannah Irene Phillips

Kyle Clay Richards and Kelley Marie Verner

Kathryn Kranz King and Stephen D King

David C Gale and Jamie Gale

Sherri Arnone-Wheat and Christopher Daniel Wheat

Madison Nicole Vercolen and Taylor Montgomery Louis Vercoln

Angela Gaye Wilcox and Daniel Bryce Wilcox

George Louis Simcask Jr. amd Tammy Reane Simcask