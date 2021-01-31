High honors
Adams, Allyson Mae
Aguinaga, Victoria Isabella
Allred, Sydney Jeanne
Almahie, Alaa Elamin M
Andersen, Spencer C
Anderson, Evelyn Grace
Anderson, Hailee Nicole
Anderson, Jaden Ryan
Anderson, Lucas Ether
Anderson, Rachel Ann
Andrews, Brooklyn
Andrews, Cooper Elliot
Andrews, Parker Kevin
Andrus, Aubrey Marie
Andrus, Tyler Michael
Archibald, Ashlynn Bell
Archibald, Luke Angelo
Archibald, McKayla May
Arfmann, Brianna Jade
Arfmann, Maylie Jewel
Ashbrook, Brady Charles
Asher, Zachary Ty
Attebury, Austin James
Attebury, Carter Matthew
Bagley, Allysa Kay
Baguley, Makayla Jaye
Bailey, Lane Delbert
Bailey, Sadie Ann
Bank, Anna Camila
Barnard, Sierra Mckenzie
Barrie, Lauren Elizabeth
Barrientos Sanchez, Meylin Johana
Barron, Chloe Anne
Barrus, Jesse James
Barton, Alayna Kimberly
Bateman, Ashlynn Marie
Bateman, Tanner Jacob
Bean, Aspyn Taylor
Becerra, Alexis
Beck, Elijah Travis
Bell, Faith Ruby
Bell, Jaxon Dennis
Bell, Livy
Bell, Statler Charles
Bell, Stoker George
Belnap, Brie Ashley
Belnap, Grant Alan
Bigler, Amber Lynn
Bigler, Nicole Rae
Billman, Ahlianna
Billman, Jorgen Alma
Bills, Taylor Danielle
Bingham, Faith Dorothy
Bingham, Seth Michael
Bird, Makenna Paige
Black, Daniel Miles
Blackburn, Carter Dewey
Blaine, Tyler James
Blanchard, Garrett Keith
Blanchard, Grant Nathan
Blatter, Lindy Thelma
Bohrer, Hannah
Boyle, Brooke Lamaughn
Boyle, Jenna Maxine
Boyle, Kate Jane
Boyle, Tessa Rae
Branagan, Daniel Hunter
Branson, Aniston
Branter, Abigail Mackenzie
Brizzee, Avelyn K
Brizzee, Braeden Benjamin
Brizzee, Jordan Scott
Brock, Felicia Katelyn
Brown, Kyle Norman
Brown-Freeman, Ryleigh Kathleen
Bryan, Macy Jane
Burgener, Johann Owen
Burger, Jacey Nicole
Burke, Lyndee Ann
Burkett, Aidyn Nicole
Burr, Meriden
Burtenshaw, Kaegan Craig
Burtenshaw, Layton John
Burton, Abigail Grace
Bybee, Hailey Paige
Cabrera, Marcus Edward
Caldwell, Aspen Bree
Caldwell, Victoria Rose
Calkins, Chloe Nicole
Call, Breanne Elaine
Cannon, Chiara Lynn
Cannon, Gevin Crystal
Carling, Adyson Anne
Carlquist, Jared Herbert
Carlson, Chloe J
Caywood, Oakley Marie
Cervantes, Olivia Letiche
Chadwick, Morgan Jay
Chesnut, Elizabeth
Child, Alaina Rose
Chipp, Rylee Madison
Christensen, Abby Riley
Christensen, Brooke Lyn
Christensen, Olivia
Christensen, Oshyn Shari
Christensen, Whitney Charlene
Chugg, Macie Paige
Church, Tatum Elizabeth
Clark, Saura Belle
Clemens, Danielle Carolyn
Coblentz, Kristen Elizabeth
Coblentz, Zachary David
Coltrin, Cade Douglas
Contreras Leon, Melanie Leilani
Cordova, Shaylee Marie
Cordovero, Jefferson De Leon
Cunningham, Carson Garth
Dabell, Brynly Fayth
Daines, Jared James
Dallimore, Madison Naomi
Daniels, Hailee Hope
Davis, Jackson Alan
Davis, Trysta Mckay
Daw, Easton Ryan
Daw, Griffin Jacob
Daw, McKinley Larue
Dawson, James McConnell
Denkers, Joshua Tristin
Dennert, Dallin Casey
Dennert, Kristen Michelle
Dennett, Austin Douglas
Detonancour, McKenzie Petra
Devereaux, Hunter Jereme
Devereaux, Thayne Jesse
Dixon, Connor Avery
Donnelly, John Paul
Doty, Maicey Annette
Downey, Emma
Driggs, Lloyer Troy
Dunnells, Ethan John
Durfee, Rachel Ann
Durtschi, Caden Michael
Dustin, Caden Michael
Dustin, Cole Kenneth
Dye, Ashlyn Jade
Earl, Alayna Jean
Earl, Courtney Marie
Egbert, Isaac Don
Ellis, Abby Koryn
Ellis, Brandon Clyde
Ellis, Caden Matthew
Empey, Ashlee Ann
Enriquez, Jaqueline
Enyeart, Jakob Park
Esplin, Hannah
Esplin, Michael Johnson
Evans, Anne Monida
Evans, Benjamin James
Evans, Connor Lee
Evans, Kylie Eames
Facer, Chandler J
Faerber, Elizabeth Vale
Ferguson, Anson Grey
Ferguson, Samantha Cian
Ferney, Hayden James
Ferney, Noah Logan
Ferrin, Bailey
Fisher, Ashley Marie
Fisher, Makayla Sue
Fisher, Tyler Blair
Fleming, Olivia
Fletcher, Calvin Thompson
Flores Portillo, Matthew James
Flores, Jaylin Katherine
Flynn, Olivia Corinne
Fox, Jesse Quinton
Frasure, Jake Tanner
Freed, Zachary Scott
Frey, Eva Caroline
Frey, Logan Nicholas
Friess, Kinley
Fuhriman, Savanna Elaine
Funderburg, Tate Lee
Garcia, Thomas Daniel
Gardner, Caite Mccall
Gardner, Hayden Christian
Gardner, Journee Michelle
Garduno, Atzin Joana
Giovanini, Shante Victoria
Godfrey, Blake Kent
Godfrey, Tyler Curtis
Golden, Kaden Benjamin
Golicova, Natalia Lynn
Gomez, Mercedes Sundice
Gonzalez, Leticia Rose
Gray, Shawntae
Green, Tyler Scott
Grover, Ella
Grover, Paige
Guillen, Andrew Post
Guthrie, Jozet Dianita-Alicia
Haack, Trynly Jade
Hagan, Acacia Korrin
Hagedorn, Madelynn Dee
Haight, Brittany Elaine
Hall, Abigail Jo
Hall, Izabella Rachelle
Harker, Hudson Michael
Harris, Anna Montez
Harris, Cedar Jay
Harris, Kyle Joseph
Harris, Porter Ryan
Hawkes, Bryson Kallan
Hawkes, Kaden David
Hawkes, Savanah Kay
Hearne, Andrew Joel
Heiner, Savannah Hope
Henderson, Richard Allen
Hendricks, Luke Alexander
Hennefer, McKinlee Lyn
Hermansen, Hailee Anne
Hermansen, Raelyn
Hersley, Preston Craig
Hill, Brooklyn
Hill, Preston Burke
Hill, Quincy Gage
Hillyard, Kate Veda
Hix, Gavin Jay
Hix, Ryker Dee
Hobbs, Audrey Alexis
Hobbs, Eliza Hope
Hoffman, Trysta Lyn
Hogue, Blake Byron
Hogue, Kelly Lee
Holdaway, Journee Rae
Hone, Allie Marie
Hone, Kendel Christine
Hoopes, Austin Kelly
Howell, Maci Rae
Howell, Mauri Layne
Hufford, Janessa Kay
Huggard, Courtney Nicolle
Huls, Katelyn Olivia
Huls, Lincoln Christopher
Hurst, Cameron B
Ivie, Amos James
Ivie, Michelle Leigh
Jackson, Baylie Elise
Jantzen, Taylor Scott
Jardine, Grant Carter
Jardine, Jacob Gregory
Jenkins, Bree Ann
Jennings, Abbigail Jean
Jensen, Emily Jeanne Hope
Jensen, Zachary Glen
Jewell, Adam Daniel
Jewell, Amanda Lyn
Jewett, Megan Page
John, Allison
John, Sierra
Johnson, Aubrey Ann
Johnson, Emma
Johnson, Graycelynn Elizabeth
Johnson, Hannah Mae
Johnson, Kyle Richard
Johnson, Madelyn Dion
Johnson, Parker Mclean
Johnson, Ryan Jeffrey
Jones, Emily D
Jones, Jacob Mark
Jones, Natalie Megan
Jones, Spencer Eric
Joos, Darian James
Judy, Brinly
Kearsley, Emily Eden
Kester, Kaylie Mei
Kester, Quentin Mark
Kingery, Shaelyn Star
Klein, Conrad Jeremy
Klingler, Camille Makayla
Klingler, Madison Alyssa
Korenke, Kaja Madison
Kress, Kaden Alan
Kunz, Bailey Ann
Kunz, Halle
Landers, Genevieve Leanne
Landon, Dakota Lynn
Landon, Kolby Barrett
Larsen, Easton Mark
Larsen, Joshua Ellis
Larsen, Sylvia Kay
Lasley, Ginny Lyn
Leavitt, Max Joseph
Leishman, Regan
Lemos, Kelsey
Liddiard, Kaitlyn Emma
Liljenquist, Lennox Leanne
Loera, Micaela Janice
Long, Aubrey Taylor
Lott, Spencer Roy
Loveland, Kason Thomas
Loveland, Lana Jean
Lowry, Carson Aaron
Lurker, Olivia
Mackintosh, Timber Marie
Major, Ana Claudette
Mangum, Noah Thomas
Mann, Isaac Charles
Mann, June Violet
Manwill, Kaylah Elizabeth
Marlowe, Kennedy Shawnell
Marlowe, Max Warren
Marlowe, Zachary Ivan
Martin, Taryn Marie
Martinez Magallanes, Keycy
McClurg, Mitchie Dean
McClurg, Sunrise Daisy
McGee, Drew Walker
McOmber, Seth Brodil
Meikle, Carson Bennett
Miller, Brooke Mckenna
Miller, Olivia Lynn
Miller, Peyton Dannae
Mitchell, Jaxson Thomas
Moncur, Trent David
Moon, Brycen Tucker
Morgan, Ayliah Mia
Murdoch, Noah Seth
Murdock, Talen Kevin
Murray, Paige Elizabeth
Murri, Hadlie Paige
Nebeker, Kaebree Mae
Nelson, Abbie Francis
Nielsen, Adelyn Nicole
Norman, Alexa Yvonne
Norris, Gabrielle Gianna
O'Connor, Eliza Ann
Ogden, Reece Zach
Olaveson, Alexis Nour
Olson, Ashlyn Jade
Olson, Blake Terry
Orchard, Jaidyn Loree
Oseen, Zachary Joseph
Oswald, Tayvin Craig
Ottley, Kamrin Elizabeth
Owens, Hyrum Nathan
Packer, Blake Kenneth
Page, Shelby Ann
Palmisciano, Christopher Jacob
Parker, Jensen Dean
Parsons, Emilee Madison
Paul, Isaac Tony
Paulsen, Brynn Lapriel
Perrenoud, Alaina Marie
Perrenoud, Lucas Mac
Petersen, Makenzie Elise
Peterson, Kaitlyn Leann
Peterson, Kenadi Lee
Pickett, Ethan Travis
Pinder, Isabelle Rose
Potter, Ammon Shayne
Potter, Hinckley Glen
Potter, Isaac Robert
Powell, Megan Elyse
Preece, Ashley Marilyn
Price, Taylor Colleen
Ramos, Katelyn Ann
Randall, Camille Susan
Reddish, Anna Marie
Reel, Griffin Lewis
Reel, Hawkin Levi
Reese, Aidan Michael
Reese, Brooklyn Isabel
Reeves, Parker William
Rekow, Katia Eleanor
Renfro, Kiara Nikole
Richards, Kamden Jeffrey Patrick
Richeson, Alison
Riggs, Peyton James
Rinas, Stryder Seth
Ririe, Casey William
Rivera Alvarez, Alondra Dayanara
Roberts, Adam Weston
Roberts, Jacob Brigham
Robertson, Jakob Jolley
Robinson, Abbey Dawn
Robinson, Aubrey Rose
Robinson, Kody Dylan
Robinson, Paige Lee
Rodriguez Garcia, Valeria Alejandra
Roedel, Garrett Porter
Ropp, Jordan Capri
Rowberry, Aysia Lynn
Rudie, Jaren Cranden
Rushton, Garrett Dean
Salazar, David
Sanchez, Anthony Manuel
Sanders, Natalie Nicole
Sandford, Jayla Lynn
Sautter, Jaden Craig
Sautter, Jaxon Aaron
Schwendiman, Briley
Schwieder, Addison Emma
Schwieder, Brett Thomas
Scoresby, Hadley Lyn
Scott, Erika Ann
Scott, Teja Rylan
Seedall, Lucas Nathan
Serr, Dallin Neil
Seward, Erica Ann
Seymour, Tyson Mark
Sheffield, Adam Christopher
Shippen, Garrett Lund
Shirley, Hayden Torrance
Shirts, Sadie Leah
Shumway, Rebekah Syhre
Sievers, Kadence Tru
Simmons, Jezra Jane
Simpson, Tasha Laree
Skidmore, June Ailene
Slack, Ashlyn Mary
Sloan, Alexis Lyn
Smith, Avery Nicole
Smith, Brigit Pauline
Smith, Halli Ann
Smith, Liam Robert
Smith, Porter Ron
Smith, Quinton Michael
Snyder, Michael Kent
Sorensen, Clarissa Jean
Sorenson, McKenzi Kim
Southwick, Gary Lee
Southwick, Jordyn Josephine
Spaulding, Brian James
Speirs, Paige Zettie
Spencer, Marley Lee
Spencer, Samuel Crosby
Stacey, Colby Steven
Stacey, Hailey Brianne
Stacey, Jacob Cole
Stacey, Taylor
Stauffer, Tason Gregory
Steel, Annie Ida
Steel, Leah May
Steffler, Katie Lee
Stenquist, Carly Moyne
Stenquist, Kennedy Ann
Stepanian, Kean Moody
Stevens, Carson Luke
Stoddard, Allison May
Stonhill, Eden Ariadne
Stonhill, Reagan Gabriel Xander
Storer, Tanner Michael
Stratton, Bryson David
Street, Gracie Lela
Summers, Aspen
Summers, Shelby Lynn
Sweeney, Conner David
Tallman, Morgan
Taylor, Alex Mitchell
Taylor, Amelia Christina
Taylor, Asia Catherine
Taylor, Hattie Brynn
Taylor, Jocelynn Lee
Taylor, Kaeley Louise
Taylor, Samantha Corinne
Theriault, Valerie Jane
Thompson, Nathan Derick
Thompson, Spencer Jeffrey
Thompson, Tyler Andrew
Thueson, Hailey Alexis
Tolman, Kolton Michael
Tracy, Hannah Elizabeth
Trejo Velazquez, Edwardo Nathanel
Tsantis, Jackson Neal
Tueller, Brent Todd
Turville, Kaitlin Anndra
Udy, Kaysha Mary
Walker, Karlie Ann
Wallace, Haylie Michelle
Wallis, Jordyn Kylee
Wammack, Annika Nichole
Wammack, MacKayla Monique
Warner, Zachary Schofield
Webb, Ayson James
Webb, Collin Jack
Webb, Malory Brooke
Webster, Lindsey Marie
Webster, Paxton Chad
Weimer, Rees Sara
Wengreen, Brighten Paige
Wheeler, Ladriel Elara
Whiting, Heidi Josinette
Widdison, Aubrey Anna
Widdison, Brylie Ann
Wilde, Kourtnie Ann
Williams, Kynzee Kate
Williams, Madyson Mae
Wilson, Brendon Michael-Spencer
Wilson, Ethan Bryce
Wilson, Sarah Christine
Winchester, Mesa
Winters, Dominic Camilo
Wiscombe, Chapin Dean
Wood, McKenzie Riley
Woodruff, Conner Owen
Wray, Macee Claudia
Wright, Brynlie Roshelle
Wright, Cardon Jeremy
Youngberg, Brinlie Noel
Youngstrom, Jerrica
Zirker, Carter Robert
Honor roll
Albaugh, Jordan Thomas
Alexander, Clifford Jaquith
Allen, Brady Max
Anderson, Justin Teancum
Anderson, Peyton John
Astorga, Natalie
Atwood, Makenna Mae
Bacarella, Amanda Joan
Baggs, Camryn Elizabeth
Bailey, Jaida Rain
Barnes, Ashley Jill
Barrett, Elijah Golden
Batte, Olivia Paige
Belfield, Peace Ruthielee
Benson, Caijsa Marie
Berrett, Olivia Margaret
Berry, Haylie Jo
Berry, Jozlyn Kae
Bhatia, Ethan Akshay
Birch, Kandace Vernetta
Bond, Makiya Aspen
Boyle, Jace Thomas
Braithwaite, Ian Fritz
Briggs, Bradley Justin
Briggs, Isabella Colene
Brizzee, Porter Wayne
Brown, Kiera Brianna
Bryan, Jacob Lloyd
Bullock, Timothy Jason
Bundy, Holton Defriez
Bundy, Jace Dean
Bush, Alora Raine
Caldwell, Veranda Marie
Call, Kyle Matthew
Carlile, Maren Renae
Caudle, Maggie Mae
Cervantes, Joshua Skylar
Chadwick, Tayson Kim
Chavez, Juana Cristina
Chesnovar, Madison Marcene
Chiddix, Colette Rachel
Chiddix, Joel Porter
Christensen, Harlan Kendal
Christensen, Natali Jo
Church, Reese Addison
Clark, Ashley Marie
Clark, Paige Averi
Cleveland, KC Renee
Colby, Clayton William
Cook, Janelle Marie
Cook, Maeley Lyn
Cook, Rebekah Raye
Cortez, Ahtziri
Coulson, Dracon Vale
Craig, Oaklee Judy
Crespo, Hunter Daemon
Crosby, Brooke Lyn
Cruz, Mailiha Gloria
Daniels, Ellie June
Davenport, Lauren
Davis, Jaibree Raelynn
Dial, Emily Shauneen
Dixon, Kaiden Reid
Doty, Gage Jordan
Doty, Violet Julie
Driggs, Dutch Troy
Dudek, Emily Madison
Dunnells, Connor Lewis
Dyment, Alexandra
England, Michael James
Espinoza-Maldonado, Diamond
Fabela, Isabel Zakia
Ferrin, Braxton Richard
Finn, Victoria Halyn
Foster, Brady John
Frey, Ammon Wallace
Fullmer, Charlie James
Fullmer, Jaden Nicholas
Furniss, Brylee Ann
Garner, Samantha Ryan
Glenn, Hannah Marie
Glover, Trey Don
Godfrey, William Kent
Gonzalez, Valentina Carolina
Gonzalez-Mendoza, Kiana Nicole
Gray, Wyatte Korey
Griffeth, Anna Marie
Grima, Zachary Thomas
Grover, Dylan Wayne
Gutke, Audie Faith
Hackbarth, Mason Colby
Hall, Conner Logan
Hanson, Preston Douglas
Harker, Ella
Harper, Wyatt Jon
Harris, Annika Skye
Harris, Dallen Robert
Hart, William Cory
Hawkins, Zakary Forsyth
Heiner, Joseph Luke
Henderson, Nathan Peder
Hernandez, Zachariha David
High, Tairyn Marie
Hinton, Kara Joy
Hinton, Skyler Abram
Hollingshead, Mason Kade
Holt, Jadyn Lea
Holyoak, Carma Jean
Hopkins, Treysun Greggory
Howard, Ainslyi Isabel
Hurley, Isabelle Noelle
Hurley, Willow Kate
Hurt, Ryan Jessee
Jackson, Alison Helen
Jackson, Hayden Heath
Jackson, Tylee May
John, Creighton Jesse
Johns, Cyrus Richard
Johnson, Chirstin Naomi
Johnson, Kamden Jade
Johnson, Tao Raneal
Jones, Olivia Janet
Kennedy, Adam Sheldon
King, Samantha Danielle
Knighton, Alina Makayla
Kunz, Ariah Lynn
Kuttler, Kyler Ray
Labra Trejo, Jonathan
Leany, Gaven Douglas
Leavitt, Rory Morgan
Leger, Zoe Elizabeth
Lindberg, Kayla Rose
Lindsay, Buzz Egan
Lizarraga, Alan
Lloyd, Kayleb Sawyer
Long, Logan Christian
Longmore, Brock Tyler
Lords, Benjamin Corey
Lords, KeeAra Dawn
Lowe, Marin Kate
Maness, Suzannah Nicole
Mangum, Sophia Marie
Marlow, Tasia Mae
Marlowe, Austin Nyle
Martinez Sanchez, Katherine Gabriela
Mata-Alvarado, Sayra
Maughan, Porter Harris
Mavity, Raegan Paige
Mavity, Sarah Brenly
Meppen, Katelynn Dawn
Merrill, Hayden Charles
Minzghor, Braden Koalani
Moon, Brooklyn Marie
Morris, Raquel Marie
Moss, Jessica Mae
Moulton, David Ethan
Mugleston, Ethan Leroy
Murray, Rylee Sue
Neibaur, Kenzi Derelys
O'Connor, Joshua Dale
Olivas, Adamaris
Ovard, Tobin Lily
Packer, Eleanor Elizabeth
Page, Hallie Louise
Pearson, Madison May
Perez, Bradly Alexander
Potter, Nicholas Hamilton
Powell, Dylan Brian
Preston, Makennah Marie
Price, Kortney Ann
Price, Olivia Noelle
Provost, Paisley Diane
Ramos, Dallin James
Ramos, Kaden Scott
Reeves, Gabriel Tyler
Reid, Hansen Carter
Ricks, Jaxon Serenity
Rivas Mendoza, Ximena
Rivera, Alexandra
Rogers, Katelynn Jane
Roos, Tyler Benjamin
Runcorn, Zechariah James
Sanchez, Israel
Sanchez, Xitllali
Sandoval, Amy Lizbeth
Sargent, Cooper Lloyd
Schultz, Joshua Bradley
Schwendiman, Mason Tyler
Scoresby, Jay William
Scoresby, Kaliann
Searle, Kenasyn Sage
Serr, Makenna Layne
Sessions, Ashlyn
Seymour, Brinley Taylor
Shirley, Anna Elaine
Simmons, Elianna Ezra
Southwick, William Neal
Stauffer, Easton Cade
Stauffer, Tanner James
Taow, Ian Gabriel
Taylor, Harlie Christine
Taylor, Isabella Nicole
Taylor, Lincoln Manwaring
Taylor, Reese Rae
Thueson, Ashlyn Rylee
Torres, Christopher Lee
Torres, Leighton Wesley
Trejo, Samantha Marie
Trejo, Uriel
Tueller, Ty Blane
Vargas Alvarado, Fernando Jair
Vest, Jaden Gregory
Villagran Diaz, Diego Yael
Villalobos, Alex
Ward, Owen Fredrick
Webb, Jolissa Lynn
Wengreen, Easton Cole
Westergard, Karson Dale
Widdison, Tyler Jeffrey
Wilde, Baylee Marnae
Wilde, Emree Gail
Williams, Maya Rose
Wilson, Amelia Diana Joyce
Wilson, Esavelle Autumn
Wilson, McKenzie Anne
Worrell, Kylee Dawn
Wright, Kiara Jordan
Wright, Nekysa Kinley
Yanez, Abel Alijandro
Yorgesen, Jessie Marie
Young, Madelyn Belle
Zirker, Aubrie Raine
Zirker, Brynn Lee
Zoni, Alejandro