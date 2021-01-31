High honors

Adams, Allyson Mae

Aguinaga, Victoria Isabella

Allred, Sydney Jeanne

Almahie, Alaa Elamin M

Andersen, Spencer C

Anderson, Evelyn Grace

Anderson, Hailee Nicole

Anderson, Jaden Ryan

Anderson, Lucas Ether

Anderson, Rachel Ann

Andrews, Brooklyn

Andrews, Cooper Elliot

Andrews, Parker Kevin

Andrus, Aubrey Marie

Andrus, Tyler Michael

Archibald, Ashlynn Bell

Archibald, Luke Angelo

Archibald, McKayla May

Arfmann, Brianna Jade

Arfmann, Maylie Jewel

Ashbrook, Brady Charles

Asher, Zachary Ty

Attebury, Austin James

Attebury, Carter Matthew

Bagley, Allysa Kay

Baguley, Makayla Jaye

Bailey, Lane Delbert

Bailey, Sadie Ann

Bank, Anna Camila

Barnard, Sierra Mckenzie

Barrie, Lauren Elizabeth

Barrientos Sanchez, Meylin Johana

Barron, Chloe Anne

Barrus, Jesse James

Barton, Alayna Kimberly

Bateman, Ashlynn Marie

Bateman, Tanner Jacob

Bean, Aspyn Taylor

Becerra, Alexis

Beck, Elijah Travis

Bell, Faith Ruby

Bell, Jaxon Dennis

Bell, Livy

Bell, Statler Charles

Bell, Stoker George

Belnap, Brie Ashley

Belnap, Grant Alan

Bigler, Amber Lynn

Bigler, Nicole Rae

Billman, Ahlianna

Billman, Jorgen Alma

Bills, Taylor Danielle

Bingham, Faith Dorothy

Bingham, Seth Michael

Bird, Makenna Paige

Black, Daniel Miles

Blackburn, Carter Dewey

Blaine, Tyler James

Blanchard, Garrett Keith

Blanchard, Grant Nathan

Blatter, Lindy Thelma

Bohrer, Hannah

Boyle, Brooke Lamaughn

Boyle, Jenna Maxine

Boyle, Kate Jane

Boyle, Tessa Rae

Branagan, Daniel Hunter

Branson, Aniston

Branter, Abigail Mackenzie

Brizzee, Avelyn K

Brizzee, Braeden Benjamin

Brizzee, Jordan Scott

Brock, Felicia Katelyn

Brown, Kyle Norman

Brown-Freeman, Ryleigh Kathleen

Bryan, Macy Jane

Burgener, Johann Owen

Burger, Jacey Nicole

Burke, Lyndee Ann

Burkett, Aidyn Nicole

Burr, Meriden

Burtenshaw, Kaegan Craig

Burtenshaw, Layton John

Burton, Abigail Grace

Bybee, Hailey Paige

Cabrera, Marcus Edward

Caldwell, Aspen Bree

Caldwell, Victoria Rose

Calkins, Chloe Nicole

Call, Breanne Elaine

Cannon, Chiara Lynn

Cannon, Gevin Crystal

Carling, Adyson Anne

Carlquist, Jared Herbert

Carlson, Chloe J

Caywood, Oakley Marie

Cervantes, Olivia Letiche

Chadwick, Morgan Jay

Chesnut, Elizabeth

Child, Alaina Rose

Chipp, Rylee Madison

Christensen, Abby Riley

Christensen, Brooke Lyn

Christensen, Olivia

Christensen, Oshyn Shari

Christensen, Whitney Charlene

Chugg, Macie Paige

Church, Tatum Elizabeth

Clark, Saura Belle

Clemens, Danielle Carolyn

Coblentz, Kristen Elizabeth

Coblentz, Zachary David

Coltrin, Cade Douglas

Contreras Leon, Melanie Leilani

Cordova, Shaylee Marie

Cordovero, Jefferson De Leon

Cunningham, Carson Garth

Dabell, Brynly Fayth

Daines, Jared James

Dallimore, Madison Naomi

Daniels, Hailee Hope

Davis, Jackson Alan

Davis, Trysta Mckay

Daw, Easton Ryan

Daw, Griffin Jacob

Daw, McKinley Larue

Dawson, James McConnell

Denkers, Joshua Tristin

Dennert, Dallin Casey

Dennert, Kristen Michelle

Dennett, Austin Douglas

Detonancour, McKenzie Petra

Devereaux, Hunter Jereme

Devereaux, Thayne Jesse

Dixon, Connor Avery

Donnelly, John Paul

Doty, Maicey Annette

Downey, Emma

Driggs, Lloyer Troy

Dunnells, Ethan John

Durfee, Rachel Ann

Durtschi, Caden Michael

Dustin, Caden Michael

Dustin, Cole Kenneth

Dye, Ashlyn Jade

Earl, Alayna Jean

Earl, Courtney Marie

Egbert, Isaac Don

Ellis, Abby Koryn

Ellis, Brandon Clyde

Ellis, Caden Matthew

Empey, Ashlee Ann

Enriquez, Jaqueline

Enyeart, Jakob Park

Esplin, Hannah

Esplin, Michael Johnson

Evans, Anne Monida

Evans, Benjamin James

Evans, Connor Lee

Evans, Kylie Eames

Facer, Chandler J

Faerber, Elizabeth Vale

Ferguson, Anson Grey

Ferguson, Samantha Cian

Ferney, Hayden James

Ferney, Noah Logan

Ferrin, Bailey

Fisher, Ashley Marie

Fisher, Makayla Sue

Fisher, Tyler Blair

Fleming, Olivia

Fletcher, Calvin Thompson

Flores Portillo, Matthew James

Flores, Jaylin Katherine

Flynn, Olivia Corinne

Fox, Jesse Quinton

Frasure, Jake Tanner

Freed, Zachary Scott

Frey, Eva Caroline

Frey, Logan Nicholas

Friess, Kinley

Fuhriman, Savanna Elaine

Funderburg, Tate Lee

Garcia, Thomas Daniel

Gardner, Caite Mccall

Gardner, Hayden Christian

Gardner, Journee Michelle

Garduno, Atzin Joana

Giovanini, Shante Victoria

Godfrey, Blake Kent

Godfrey, Tyler Curtis

Golden, Kaden Benjamin

Golicova, Natalia Lynn

Gomez, Mercedes Sundice

Gonzalez, Leticia Rose

Gray, Shawntae

Green, Tyler Scott

Grover, Ella

Grover, Paige

Guillen, Andrew Post

Guthrie, Jozet Dianita-Alicia

Haack, Trynly Jade

Hagan, Acacia Korrin

Hagedorn, Madelynn Dee

Haight, Brittany Elaine

Hall, Abigail Jo

Hall, Izabella Rachelle

Harker, Hudson Michael

Harris, Anna Montez

Harris, Cedar Jay

Harris, Kyle Joseph

Harris, Porter Ryan

Hawkes, Bryson Kallan

Hawkes, Kaden David

Hawkes, Savanah Kay

Hearne, Andrew Joel

Heiner, Savannah Hope

Henderson, Richard Allen

Hendricks, Luke Alexander

Hennefer, McKinlee Lyn

Hermansen, Hailee Anne

Hermansen, Raelyn

Hersley, Preston Craig

Hill, Brooklyn

Hill, Preston Burke

Hill, Quincy Gage

Hillyard, Kate Veda

Hix, Gavin Jay

Hix, Ryker Dee

Hobbs, Audrey Alexis

Hobbs, Eliza Hope

Hoffman, Trysta Lyn

Hogue, Blake Byron

Hogue, Kelly Lee

Holdaway, Journee Rae

Hone, Allie Marie

Hone, Kendel Christine

Hoopes, Austin Kelly

Howell, Maci Rae

Howell, Mauri Layne

Hufford, Janessa Kay

Huggard, Courtney Nicolle

Huls, Katelyn Olivia

Huls, Lincoln Christopher

Hurst, Cameron B

Ivie, Amos James

Ivie, Michelle Leigh

Jackson, Baylie Elise

Jantzen, Taylor Scott

Jardine, Grant Carter

Jardine, Jacob Gregory

Jenkins, Bree Ann

Jennings, Abbigail Jean

Jensen, Emily Jeanne Hope

Jensen, Zachary Glen

Jewell, Adam Daniel

Jewell, Amanda Lyn

Jewett, Megan Page

John, Allison

John, Sierra

Johnson, Aubrey Ann

Johnson, Emma

Johnson, Graycelynn Elizabeth

Johnson, Hannah Mae

Johnson, Kyle Richard

Johnson, Madelyn Dion

Johnson, Parker Mclean

Johnson, Ryan Jeffrey

Jones, Emily D

Jones, Jacob Mark

Jones, Natalie Megan

Jones, Spencer Eric

Joos, Darian James

Judy, Brinly

Kearsley, Emily Eden

Kester, Kaylie Mei

Kester, Quentin Mark

Kingery, Shaelyn Star

Klein, Conrad Jeremy

Klingler, Camille Makayla

Klingler, Madison Alyssa

Korenke, Kaja Madison

Kress, Kaden Alan

Kunz, Bailey Ann

Kunz, Halle

Landers, Genevieve Leanne

Landon, Dakota Lynn

Landon, Kolby Barrett

Larsen, Easton Mark

Larsen, Joshua Ellis

Larsen, Sylvia Kay

Lasley, Ginny Lyn

Leavitt, Max Joseph

Leishman, Regan

Lemos, Kelsey

Liddiard, Kaitlyn Emma

Liljenquist, Lennox Leanne

Loera, Micaela Janice

Long, Aubrey Taylor

Lott, Spencer Roy

Loveland, Kason Thomas

Loveland, Lana Jean

Lowry, Carson Aaron

Lurker, Olivia

Mackintosh, Timber Marie

Major, Ana Claudette

Mangum, Noah Thomas

Mann, Isaac Charles

Mann, June Violet

Manwill, Kaylah Elizabeth

Marlowe, Kennedy Shawnell

Marlowe, Max Warren

Marlowe, Zachary Ivan

Martin, Taryn Marie

Martinez Magallanes, Keycy

McClurg, Mitchie Dean

McClurg, Sunrise Daisy

McGee, Drew Walker

McOmber, Seth Brodil

Meikle, Carson Bennett

Miller, Brooke Mckenna

Miller, Olivia Lynn

Miller, Peyton Dannae

Mitchell, Jaxson Thomas

Moncur, Trent David

Moon, Brycen Tucker

Morgan, Ayliah Mia

Murdoch, Noah Seth

Murdock, Talen Kevin

Murray, Paige Elizabeth

Murri, Hadlie Paige

Nebeker, Kaebree Mae

Nelson, Abbie Francis

Nielsen, Adelyn Nicole

Norman, Alexa Yvonne

Norris, Gabrielle Gianna

O'Connor, Eliza Ann

Ogden, Reece Zach

Olaveson, Alexis Nour

Olson, Ashlyn Jade

Olson, Blake Terry

Orchard, Jaidyn Loree

Oseen, Zachary Joseph

Oswald, Tayvin Craig

Ottley, Kamrin Elizabeth

Owens, Hyrum Nathan

Packer, Blake Kenneth

Page, Shelby Ann

Palmisciano, Christopher Jacob

Parker, Jensen Dean

Parsons, Emilee Madison

Paul, Isaac Tony

Paulsen, Brynn Lapriel

Perrenoud, Alaina Marie

Perrenoud, Lucas Mac

Petersen, Makenzie Elise

Peterson, Kaitlyn Leann

Peterson, Kenadi Lee

Pickett, Ethan Travis

Pinder, Isabelle Rose

Potter, Ammon Shayne

Potter, Hinckley Glen

Potter, Isaac Robert

Powell, Megan Elyse

Preece, Ashley Marilyn

Price, Taylor Colleen

Ramos, Katelyn Ann

Randall, Camille Susan

Reddish, Anna Marie

Reel, Griffin Lewis

Reel, Hawkin Levi

Reese, Aidan Michael

Reese, Brooklyn Isabel

Reeves, Parker William

Rekow, Katia Eleanor

Renfro, Kiara Nikole

Richards, Kamden Jeffrey Patrick

Richeson, Alison

Riggs, Peyton James

Rinas, Stryder Seth

Ririe, Casey William

Rivera Alvarez, Alondra Dayanara

Roberts, Adam Weston

Roberts, Jacob Brigham

Robertson, Jakob Jolley

Robinson, Abbey Dawn

Robinson, Aubrey Rose

Robinson, Kody Dylan

Robinson, Paige Lee

Rodriguez Garcia, Valeria Alejandra

Roedel, Garrett Porter

Ropp, Jordan Capri

Rowberry, Aysia Lynn

Rudie, Jaren Cranden

Rushton, Garrett Dean

Salazar, David

Sanchez, Anthony Manuel

Sanders, Natalie Nicole

Sandford, Jayla Lynn

Sautter, Jaden Craig

Sautter, Jaxon Aaron

Schwendiman, Briley

Schwieder, Addison Emma

Schwieder, Brett Thomas

Scoresby, Hadley Lyn

Scott, Erika Ann

Scott, Teja Rylan

Seedall, Lucas Nathan

Serr, Dallin Neil

Seward, Erica Ann

Seymour, Tyson Mark

Sheffield, Adam Christopher

Shippen, Garrett Lund

Shirley, Hayden Torrance

Shirts, Sadie Leah

Shumway, Rebekah Syhre

Sievers, Kadence Tru

Simmons, Jezra Jane

Simpson, Tasha Laree

Skidmore, June Ailene

Slack, Ashlyn Mary

Sloan, Alexis Lyn

Smith, Avery Nicole

Smith, Brigit Pauline

Smith, Halli Ann

Smith, Liam Robert

Smith, Porter Ron

Smith, Quinton Michael

Snyder, Michael Kent

Sorensen, Clarissa Jean

Sorenson, McKenzi Kim

Southwick, Gary Lee

Southwick, Jordyn Josephine

Spaulding, Brian James

Speirs, Paige Zettie

Spencer, Marley Lee

Spencer, Samuel Crosby

Stacey, Colby Steven

Stacey, Hailey Brianne

Stacey, Jacob Cole

Stacey, Taylor

Stauffer, Tason Gregory

Steel, Annie Ida

Steel, Leah May

Steffler, Katie Lee

Stenquist, Carly Moyne

Stenquist, Kennedy Ann

Stepanian, Kean Moody

Stevens, Carson Luke

Stoddard, Allison May

Stonhill, Eden Ariadne

Stonhill, Reagan Gabriel Xander

Storer, Tanner Michael

Stratton, Bryson David

Street, Gracie Lela

Summers, Aspen

Summers, Shelby Lynn

Sweeney, Conner David

Tallman, Morgan

Taylor, Alex Mitchell

Taylor, Amelia Christina

Taylor, Asia Catherine

Taylor, Hattie Brynn

Taylor, Jocelynn Lee

Taylor, Kaeley Louise

Taylor, Samantha Corinne

Theriault, Valerie Jane

Thompson, Nathan Derick

Thompson, Spencer Jeffrey

Thompson, Tyler Andrew

Thueson, Hailey Alexis

Tolman, Kolton Michael

Tracy, Hannah Elizabeth

Trejo Velazquez, Edwardo Nathanel

Tsantis, Jackson Neal

Tueller, Brent Todd

Turville, Kaitlin Anndra

Udy, Kaysha Mary

Walker, Karlie Ann

Wallace, Haylie Michelle

Wallis, Jordyn Kylee

Wammack, Annika Nichole

Wammack, MacKayla Monique

Warner, Zachary Schofield

Webb, Ayson James

Webb, Collin Jack

Webb, Malory Brooke

Webster, Lindsey Marie

Webster, Paxton Chad

Weimer, Rees Sara

Wengreen, Brighten Paige

Wheeler, Ladriel Elara

Whiting, Heidi Josinette

Widdison, Aubrey Anna

Widdison, Brylie Ann

Wilde, Kourtnie Ann

Williams, Kynzee Kate

Williams, Madyson Mae

Wilson, Brendon Michael-Spencer

Wilson, Ethan Bryce

Wilson, Sarah Christine

Winchester, Mesa

Winters, Dominic Camilo

Wiscombe, Chapin Dean

Wood, McKenzie Riley

Woodruff, Conner Owen

Wray, Macee Claudia

Wright, Brynlie Roshelle

Wright, Cardon Jeremy

Youngberg, Brinlie Noel

Youngstrom, Jerrica

Zirker, Carter Robert

Honor roll

Albaugh, Jordan Thomas

Alexander, Clifford Jaquith

Allen, Brady Max

Anderson, Justin Teancum

Anderson, Peyton John

Astorga, Natalie

Atwood, Makenna Mae

Bacarella, Amanda Joan

Baggs, Camryn Elizabeth

Bailey, Jaida Rain

Barnes, Ashley Jill

Barrett, Elijah Golden

Batte, Olivia Paige

Belfield, Peace Ruthielee

Benson, Caijsa Marie

Berrett, Olivia Margaret

Berry, Haylie Jo

Berry, Jozlyn Kae

Bhatia, Ethan Akshay

Birch, Kandace Vernetta

Bond, Makiya Aspen

Boyle, Jace Thomas

Braithwaite, Ian Fritz

Briggs, Bradley Justin

Briggs, Isabella Colene

Brizzee, Porter Wayne

Brown, Kiera Brianna

Bryan, Jacob Lloyd

Bullock, Timothy Jason

Bundy, Holton Defriez

Bundy, Jace Dean

Bush, Alora Raine

Caldwell, Veranda Marie

Call, Kyle Matthew

Carlile, Maren Renae

Caudle, Maggie Mae

Cervantes, Joshua Skylar

Chadwick, Tayson Kim

Chavez, Juana Cristina

Chesnovar, Madison Marcene

Chiddix, Colette Rachel

Chiddix, Joel Porter

Christensen, Harlan Kendal

Christensen, Natali Jo

Church, Reese Addison

Clark, Ashley Marie

Clark, Paige Averi

Cleveland, KC Renee

Colby, Clayton William

Cook, Janelle Marie

Cook, Maeley Lyn

Cook, Rebekah Raye

Cortez, Ahtziri

Coulson, Dracon Vale

Craig, Oaklee Judy

Crespo, Hunter Daemon

Crosby, Brooke Lyn

Cruz, Mailiha Gloria

Daniels, Ellie June

Davenport, Lauren

Davis, Jaibree Raelynn

Dial, Emily Shauneen

Dixon, Kaiden Reid

Doty, Gage Jordan

Doty, Violet Julie

Driggs, Dutch Troy

Dudek, Emily Madison

Dunnells, Connor Lewis

Dyment, Alexandra

England, Michael James

Espinoza-Maldonado, Diamond

Fabela, Isabel Zakia

Ferrin, Braxton Richard

Finn, Victoria Halyn

Foster, Brady John

Frey, Ammon Wallace

Fullmer, Charlie James

Fullmer, Jaden Nicholas

Furniss, Brylee Ann

Garner, Samantha Ryan

Glenn, Hannah Marie

Glover, Trey Don

Godfrey, William Kent

Gonzalez, Valentina Carolina

Gonzalez-Mendoza, Kiana Nicole

Gray, Wyatte Korey

Griffeth, Anna Marie

Grima, Zachary Thomas

Grover, Dylan Wayne

Gutke, Audie Faith

Hackbarth, Mason Colby

Hall, Conner Logan

Hanson, Preston Douglas

Harker, Ella

Harper, Wyatt Jon

Harris, Annika Skye

Harris, Dallen Robert

Hart, William Cory

Hawkins, Zakary Forsyth

Heiner, Joseph Luke

Henderson, Nathan Peder

Hernandez, Zachariha David

High, Tairyn Marie

Hinton, Kara Joy

Hinton, Skyler Abram

Hollingshead, Mason Kade

Holt, Jadyn Lea

Holyoak, Carma Jean

Hopkins, Treysun Greggory

Howard, Ainslyi Isabel

Hurley, Isabelle Noelle

Hurley, Willow Kate

Hurt, Ryan Jessee

Jackson, Alison Helen

Jackson, Hayden Heath

Jackson, Tylee May

John, Creighton Jesse

Johns, Cyrus Richard

Johnson, Chirstin Naomi

Johnson, Kamden Jade

Johnson, Tao Raneal

Jones, Olivia Janet

Kennedy, Adam Sheldon

King, Samantha Danielle

Knighton, Alina Makayla

Kunz, Ariah Lynn

Kuttler, Kyler Ray

Labra Trejo, Jonathan

Leany, Gaven Douglas

Leavitt, Rory Morgan

Leger, Zoe Elizabeth

Lindberg, Kayla Rose

Lindsay, Buzz Egan

Lizarraga, Alan

Lloyd, Kayleb Sawyer

Long, Logan Christian

Longmore, Brock Tyler

Lords, Benjamin Corey

Lords, KeeAra Dawn

Lowe, Marin Kate

Maness, Suzannah Nicole

Mangum, Sophia Marie

Marlow, Tasia Mae

Marlowe, Austin Nyle

Martinez Sanchez, Katherine Gabriela

Mata-Alvarado, Sayra

Maughan, Porter Harris

Mavity, Raegan Paige

Mavity, Sarah Brenly

Meppen, Katelynn Dawn

Merrill, Hayden Charles

Minzghor, Braden Koalani

Moon, Brooklyn Marie

Morris, Raquel Marie

Moss, Jessica Mae

Moulton, David Ethan

Mugleston, Ethan Leroy

Murray, Rylee Sue

Neibaur, Kenzi Derelys

O'Connor, Joshua Dale

Olivas, Adamaris

Ovard, Tobin Lily

Packer, Eleanor Elizabeth

Page, Hallie Louise

Pearson, Madison May

Perez, Bradly Alexander

Potter, Nicholas Hamilton

Powell, Dylan Brian

Preston, Makennah Marie

Price, Kortney Ann

Price, Olivia Noelle

Provost, Paisley Diane

Ramos, Dallin James

Ramos, Kaden Scott

Reeves, Gabriel Tyler

Reid, Hansen Carter

Ricks, Jaxon Serenity

Rivas Mendoza, Ximena

Rivera, Alexandra

Rogers, Katelynn Jane

Roos, Tyler Benjamin

Runcorn, Zechariah James

Sanchez, Israel

Sanchez, Xitllali

Sandoval, Amy Lizbeth

Sargent, Cooper Lloyd

Schultz, Joshua Bradley

Schwendiman, Mason Tyler

Scoresby, Jay William

Scoresby, Kaliann

Searle, Kenasyn Sage

Serr, Makenna Layne

Sessions, Ashlyn

Seymour, Brinley Taylor

Shirley, Anna Elaine

Simmons, Elianna Ezra

Southwick, William Neal

Stauffer, Easton Cade

Stauffer, Tanner James

Taow, Ian Gabriel

Taylor, Harlie Christine

Taylor, Isabella Nicole

Taylor, Lincoln Manwaring

Taylor, Reese Rae

Thueson, Ashlyn Rylee

Torres, Christopher Lee

Torres, Leighton Wesley

Trejo, Samantha Marie

Trejo, Uriel

Tueller, Ty Blane

Vargas Alvarado, Fernando Jair

Vest, Jaden Gregory

Villagran Diaz, Diego Yael

Villalobos, Alex

Ward, Owen Fredrick

Webb, Jolissa Lynn

Wengreen, Easton Cole

Westergard, Karson Dale

Widdison, Tyler Jeffrey

Wilde, Baylee Marnae

Wilde, Emree Gail

Williams, Maya Rose

Wilson, Amelia Diana Joyce

Wilson, Esavelle Autumn

Wilson, McKenzie Anne

Worrell, Kylee Dawn

Wright, Kiara Jordan

Wright, Nekysa Kinley

Yanez, Abel Alijandro

Yorgesen, Jessie Marie

Young, Madelyn Belle

Zirker, Aubrie Raine

Zirker, Brynn Lee

Zoni, Alejandro