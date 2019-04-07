Juan Andres Gabriel-Aragon, 45, and Ma Graciela Perez-Polito, 44
Tyrell Cody Ammon, 22, and Amanda Elizabeth Edwards, 22
Antonio Ramirez Vazquez, 31, Ririe, and Mayra Jimenez, 33, Idaho Falls
Dora Maria Salas, 40, and Gustavo Rodriguez, 31, Victor
Agustin Galvan, 36, and Margarita A Trujillo, 29, West Jordan, Utah
Xavier Alois Klvacek, 20, Rexburg, and Jacqueline Danielle Baker, 19, Shelley
Jaime Escarzaga, Jr., 36, and Catricia Mae Spackman, 35, Rigby
Kenneth Orval Bailey, 58, and Lillie May Jackson, 49, Ammon
Nathan James Humpherys, 27, and Meleena Anne Lemon, 26
Reed Carson Hepler, 23, North Ogden, Utah, and Madison Dawn Stolworthy, 20, Ammon
Allen Randy Cleverly, 31, and Kimberly April Alldredge, 31
Ernesto Palma Hernandez, 34, and Gilda M Percolla, 32
Kaleb Allen Johnson, 23, and Brittini Moriah Meservy, 22
Jerry Don Wilhelm, 45, and Shavon Ruth Willard, 37
Ivan Edward Bowles, 25, and Jordan Kelley Carnahan, 25
Juan Alejandro Flores, 29, and Taea Jo O’Rullian, 26
Ramon Salinas, 37, and Cecilia Ibarra, 36
Hank Robin Navarro, 37, Rigby, and Jennifer Maria Davis, 37, Alta, Wyo.
Joshua Gordon Patteson, 21, Idaho Falls, and Madison Kenda Piper, 19, Rexburg
Shawn Paul Halverson, 50, Idaho Falls, and Marci Kay Holt, 48, Chubbuck
Herbert Louis Kappel, Jr., 51, and Angela Juanita Sherwood, 45
Taylor Jamie Youngstrom, 22, Idaho Falls, and Tasia Marie Cantu, 22, Ammon
Brogan Rustin Lott, 41, and Kristin Lois Brown, 38, Ammon
Tyrell Sterling Holt, 23, and Ashleigh Elizabeth Carman, 19
Travis Edward Stratford, 26, and Kanisha Lynn Killingsworth, 24, Ammon
Joseph Everett Wilcox, 46, and Kimberley Ann Hainsey, 40
Zachary Steven Robinson, 33, and Samantha Krystallynn Boatright, 26
Oswaldo Saldivar, 36, and Linda Ann Bell, 28
Thomas Rick Murdock, 49, and Brandie K Tibbitts, 44
Bradford E Ostler, 62, Orem, Utah, and Jacquelin Z Reed, 63
Steven Paul Swanson, 45, and Jacqueline Cervantez Dedic, 53
Moises Diaz, 22, Idaho Falls, and Marisol Chavarria-Pulido, 27, Blackfoot
Kenneth James Allen Climer, 48, Springfield, Idaho, and Molly Ann Southwick, 43, Idaho Falls
Marc Ryan Westover, 38, Ammon, and Jessica Kelley, 33, Shelley
Gregory Dean Stommel, 48, and Tracey Leigh Grenier, 49, Ammon
Ken Curtis Kluksdal, 34, and Lindsay Sue Margaret Buchholz, 32, Ammon
Terry Ray Howard, 62, and Kristi Ann Lott, 61
Jody Michael Sasinouski, 36, and Jenesa Lynn Johnson, 27
Michael Patrick Socrates, 65, and Lavon Coone Stoneberg, 61, Ammon
Edwing Jassiel Leyva-Garcia, 36, and Beatriz Luna-Cornejo, 34, Shelley
DJ Stamper, 42, and Brittany Ann Mains, 35
Nathan Henry Jensen, 33, Rexburg, and Kirsten Garrett, 30
Jesus Francisco Antio Ocegueda, 36, and Michelle Dawn Franck, 35
Fabian Escobar, 24, and Irlanda Alejandra Garcia Camacho, 23
Miguel Ruiz, 25, and Mariah Lynn Salmond, 25
Paul Richard Smith, Jr., 45, and Deah Jean Carbaugh, 38
Mitchell Craig Reynolds, 25, Rigby, and Tia Suzanne Kline, 25, Firth
Boyd McKay Foster, 34, and Samantha Renee Meppen, 31
Brian Joseph Anderson, 29, and Hannah Marie Porter, 26
William Joseph Taylor, 24, and Sanneke Mae Quinton, 22, Buena Vista, Va.
Jay Scott Gregg, 19, Idaho Falls, and Ashley Megan Anderson, 18, Ammon
Alvin Blair Haskell, 33, Rigby, and Lacey Rae Ellsworth, 34, Idaho Falls
Brett McKay Kraykovic, 47, and Karen Frances Mozzer, 49
David William E Payne, 38, and Angela Lynn Hodges, 37
Ben Allen Larson, 37, and Tawna Maria Phillips, 38
Jason Thomas Younker, 31, and Alyssa Michele St. Clair, 28, Montrose, Colo.
Yuan Guo, 30, and Xin Zhao, 29
Jaxon Ryan Carter, 23, Idaho Falls, and Shelem Odalys Urbina, 20, San Antonio, Texas
Robert Kim Hoskins, 31, and Marianisa Gacutno Bennett, 37, Blackfoot
Miguel Angel Ibanez, 32, and Alexis Christine Campbell, 23, Rexburg
Miguel Valencia Chavez, 49, and Sara Garcia Tapia, 50
Kolby Robert Kay, 44, and Misty Brook Sessions, 39
Josiah Henery Clark, 32, Idaho Falls, and Chantil Rae Ayala, 39, Pocatello
Carl Marcus Miller, 33, and Kosha Marie Vucovich, 34
Brent Tyrel Gardner, 27, Rigby, and Whitney Marie Luscher, 27, Rigby
Tate Douglas Marley, 23, Iona, and Talia Jade Hansen, 25, Idaho Falls
Christopher William Mann, 39, and Elizabeth Renee Stuart, 48
Courtney John Dorsett, 46, Frisco, Texas, and Stacy Long Zamarron, 41, Aurora, Colo.
James Daniel Hagan, 30, and Kenia Marie Lynes, 24
Deseri Cecilia Becerra, 26, and Juan Pablo Flores, 31
Curtis John Stewart, 35, and Molly Ann Fowlkes, 35
Jakob Alan Mitchell, 25, and Liliana Bulat, 35, Jackson, Wyo.
Kolton Wendall Barnes, 21, and Kaeli Rae Tschikof, 20
Andrew James Burt, 24, and Jacey Joyce Wahlquist, 24, Orem, Utah
Zedekiah Walter, 23, Idaho Falls, and Kayla Rish, 22, Ammon
Stephen George Green, 45, and Jina L Mikkelsen, 43
Jacob Alec Thoulion, 22, and Kazia Alexandra Jolley, 19
Alejandro Rodriguez, 20, and Lesly A Guiterrez, 22