Brock Randall Coles, 24, First and Shannon Marie Barrus, 23, Idaho Falls
Kortnee Elizabeth Loveland, 18, and Dominique Tueller Scrogum, 19
Amy Beth Cushman, 50, and Destrey Robert Martindale, 47
Lori Ann Christian, 54, and Kenneth Harve Christian, 53
Kayleen Kelly Allison, 27, and James Andrew Meixner, 37
Lisa Ann Jones, 46, and John George Lathouris, 49
Lance E Bolinder, 49, and Deanne Dyle, 56, Firth
Madysen Adriana Young, 21, Blackfoot, and Joshua Stan Peterson, 22, Shelley
Laurren Ashley Bennett, 26, Ammon, and Jaden Butch Hokanson, 26, Afton, Wyo.
Aimee Lee Roberts, 27, and Colton Stephen Beck, 28
Kinsey Rae Buchanan, 18, Ririe, and Thomas Hayden Murdoch, 24, Rigby
Elyse Nicole Denholm, 25, and Kyle Brett Crumbliss, 26
Colton James Rogers, 23, and Kiley Jay Rogers, 22
Chelsey Ann Johnson, 19, Basalt, and Kuinton Gerald Kelley, 19
Tiffany Christine Johnson, 27, and Michael Dean Imbus, 27
Dana Louisa Murdock, 18, and Ashur Gabriel Larose, 18
Annie Robinson, 19, Rexburg, and William Wood Jenkins, 22, Idaho Falls
Kaylee Ciera Fennern, 24, and Vincent Gregory Melanese, 34
Luke Christopher Hatch, 38, and Jacquelyn Amber Worthington, 32
Austin Jon Colgrove, 28, and Alameda Marie La Roy, 23, Shelley
Makenna Nichole Bergener, 21, Idaho Falls, and Jayden Garner Burgie, 22, Rigby
Brittney Patricia Wawro, 33, and Nolan Ryan Gibson, 30, Rigby
Michelle Lynne Silva, 27, and Christopher William Rachal, 30
Brooke Ashleigh Barney, 27, and Justin Andrew Frye, 32, Iona
Candace Christensen, 43, and James Allen Fitch, 41
Cara Browning, 41, and Elwin Scott Haderlie, 61
Melyda Argentina Rodriquez, 30, and Joseph David Glista, 23
Sara Anne Freeman, 27, and Frederick Nathaniel Hall, 35
Meridian Ere Valdez, 18, and Carlos Gerardo Ramirez, 19