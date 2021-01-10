Editor’s Note: The Following Is A List Of Marriages Recorded In December In Bonneville County.
Andrew Wayne Olaveson and Shylo Capri Sillivan
Adam Timothy O'connor and Karen Daniela Leon Saman
Joshua Nathanuel Dake and Sabrina Renee Alexander
Gerardo Gonzalez and Guerrero Maricela Gonzalez
David Duncan and Stephanie Wilkinson
Saidu Lamin Conteh and Selena Stevens
Parker Scott Huls and Brynnlee Taiylor Christensen
Carter Mckay Stuck and Brylei Faith Harris
Brian Allen Whisenant and Kasha Kacy Williams
Crisitifer Lon Jorgensen and Jaylen Le Weldert
Braden Marshall Foremaster and Heidi Ramirez
Timothy Robert Fugh and Kierra Noelle Frick
Scott Andrew Cox and Susan Murdock
James Eugene Tanner Roberts and Shayla Marie Smith
Dallen Pehr Lofgreen and Michaela Marie Parkinson
Joshua Clark Ritchie and Hannah Du Par
Tyler James Hardy and Jordain Lynn Blom
Bridger Maurice Nelson and Kylie Shay Lott
Gerald Hatcher Sloan Schmitt and Sydney Jeanne Burgie
Aj James Alan Windmiller and Hannah Ruby Christensen
Jeff Junior St Louis and Sheniah Grace Matheson
Drake Timothy Huston and Emily Dawn Randall
Jerako Moses and Carmen Maylin Alastre Rojas
Jordan Francisco Perez and Brooklyn Marie Cunningham
Joseph Eugene Davidson and Justine Elizabeth Mullings
Camden Garth Meikle and Brieanna J'lene Lords
Raymond Frank Munson and Susan Marie Jespersen
Stockton Billie Peterson and Kourtnee Elison
Samuel Louis Andrus and Amber Belle Untch
Richard Dale and Leslie Jones
Daniel George Mcpherson and Cierra Meiline Otto
Kordell Richard Borges and Lynzie Jo Willson
Tyrel Chance Parmer and Avery Williams O'shann
Breidyn Krystofer Neilson and Mckinley Ruth Hammond
William Henry Clemons and Vanessa Lynn Romrell
Jordan Keith Rasmussen and Maribel Ramos Caballero
Brandon Richard Krejckant and Melissa Nelson
Jeffrey Allen Blakeman and Jennifer Wynne Schofield
Valentin Paul Mazars and Shalane Elizabeth Carson
Martinez Julian Martinez and Madrigal Yuridia Alvarez
Samuel Quinn Walton and Kyla Ann Shaw
Alexis Bolivar Gaibor Romero and Juana I. Ramirez-cortes
Michael Kermitt Nugent and Arianna Craig
Hernandez Luis Acevedo and Dalia Angelica Alcantara Velazquez
Andy Dean Bowden and Addison Hill
Joshua Leif Siegner and Latrisha Kay Mortensen
Glenn Joseph Lacourse and Leah Pauline Cramer
Joseph Wayne Kivett and Kelsey Paige Roseborough
Ty Adam Gold and Whitney Marie Bennion
Diamond Jashane Cooley and Alexis Ann Johnson
Peter Alan Kelsch and Bailey Rose Martignacco
Skyler Neil Glenn and Christen Delynn Claxton
Rick Darrell Leamaster and Tara Rachelle Rapp
Nathan Craig Jackson and Lyndie Elicia Lewis
Payton G. Taylor and Lindsey Kate Mickelsen
Nathanael Preston Diehl and Miranda Sorensen
Justin Hudgens and Karli Karissa Babcock
Larry Eldon Tea and Zina Colleen Fyfe
Jeffory Neil Clifford and Christilyn Hudieras Young
Robert Lee Nesler and Carla Dennise Crazythunder
Jeffrey Jack Riggs and Beverly Denise Miller
Bobby James Orozco and Sydney Gisselle Vega
Jacob Andrew Riddle and Natalie Nicole Jones
Jordon Aeschbacher and Breanne Laura Keele
Nicholas Mackenzie Quast and Heather Noel Hoopes
Levi Mcmillan Bailey and Marisa Danae Mcwaid