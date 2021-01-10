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Editor’s Note: The Following Is A List Of Marriages Recorded In December In Bonneville County.

Andrew Wayne Olaveson and Shylo Capri Sillivan

Adam Timothy O'connor and Karen Daniela Leon Saman

Joshua Nathanuel Dake and Sabrina Renee Alexander

Gerardo Gonzalez and Guerrero Maricela Gonzalez

David Duncan and Stephanie Wilkinson

Saidu Lamin Conteh and Selena Stevens

Parker Scott Huls and Brynnlee Taiylor Christensen

Carter Mckay Stuck and Brylei Faith Harris

Brian Allen Whisenant and Kasha Kacy Williams

Crisitifer Lon Jorgensen and Jaylen Le Weldert

Braden Marshall Foremaster and Heidi Ramirez

Timothy Robert Fugh and Kierra Noelle Frick

Scott Andrew Cox and Susan Murdock

James Eugene Tanner Roberts and Shayla Marie Smith

Dallen Pehr Lofgreen and Michaela Marie Parkinson

Joshua Clark Ritchie and Hannah Du Par

Tyler James Hardy and Jordain Lynn Blom

Bridger Maurice Nelson and Kylie Shay Lott

Gerald Hatcher Sloan Schmitt and Sydney Jeanne Burgie

Aj James Alan Windmiller and Hannah Ruby Christensen

Jeff Junior St Louis and Sheniah Grace Matheson

Drake Timothy Huston and Emily Dawn Randall

Jerako Moses and Carmen Maylin Alastre Rojas

Jordan Francisco Perez and Brooklyn Marie Cunningham

Joseph Eugene Davidson and Justine Elizabeth Mullings

Camden Garth Meikle and Brieanna J'lene Lords

Raymond Frank Munson and Susan Marie Jespersen

Stockton Billie Peterson and Kourtnee Elison

Samuel Louis Andrus and Amber Belle Untch

Richard Dale and Leslie Jones

Daniel George Mcpherson and Cierra Meiline Otto

Kordell Richard Borges and Lynzie Jo Willson

Tyrel Chance Parmer and Avery Williams O'shann

Breidyn Krystofer Neilson and Mckinley Ruth Hammond

William Henry Clemons and Vanessa Lynn Romrell

Jordan Keith Rasmussen and Maribel Ramos Caballero

Brandon Richard Krejckant and Melissa Nelson

Jeffrey Allen Blakeman and Jennifer Wynne Schofield

Valentin Paul Mazars and Shalane Elizabeth Carson

Martinez Julian Martinez and Madrigal Yuridia Alvarez

Samuel Quinn Walton and Kyla Ann Shaw

Alexis Bolivar Gaibor Romero and Juana I. Ramirez-cortes

Michael Kermitt Nugent and Arianna Craig

Hernandez Luis Acevedo and Dalia Angelica Alcantara Velazquez

Andy Dean Bowden and Addison Hill

Joshua Leif Siegner and Latrisha Kay Mortensen

Glenn Joseph Lacourse and Leah Pauline Cramer

Joseph Wayne Kivett and Kelsey Paige Roseborough

Ty Adam Gold and Whitney Marie Bennion

Diamond Jashane Cooley and Alexis Ann Johnson

Peter Alan Kelsch and Bailey Rose Martignacco

Skyler Neil Glenn and Christen Delynn Claxton

Rick Darrell Leamaster and Tara Rachelle Rapp

Nathan Craig Jackson and Lyndie Elicia Lewis

Payton G. Taylor and Lindsey Kate Mickelsen

Nathanael Preston Diehl and Miranda Sorensen

Justin Hudgens and Karli Karissa Babcock

Larry Eldon Tea and Zina Colleen Fyfe

Jeffory Neil Clifford and Christilyn Hudieras Young

Robert Lee Nesler and Carla Dennise Crazythunder

Jeffrey Jack Riggs and Beverly Denise Miller

Bobby James Orozco and Sydney Gisselle Vega

Jacob Andrew Riddle and Natalie Nicole Jones

Jordon Aeschbacher and Breanne Laura Keele

Nicholas Mackenzie Quast and Heather Noel Hoopes

Levi Mcmillan Bailey and Marisa Danae Mcwaid