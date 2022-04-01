Results from Thursday's games.
Baseball
Bonneville 7, Shelley 1
Skyline 18, Hillcrest 8
Skyline 7, Hillcrest 5
Softball
Thunder Ridge 26, Canyon Ridge 6
Sugar-Salem 16, American Falls 5
Firth 22, Ririe 4
Thunder Ridge 22, Canyon Ridge 2
Track and Field
Thunder Ridge Quad Invite
Full results at athletic.net
Girls
Teams: 1. Skyline 132.5 2. Bonneville 83 3. Hillcrest 59.5 4. Pinedale 47 5. Thunder Ridge 36.
100m: 1. Kylie Coles 13.74a (Bonneville) 2. Brooke Cook 14.09a (Hillcrest) 3. Emma Dye 14.23a (Bonneville)
200m: 1. Kylie Coles 28.00a (Bonneville) 2. Taleea Orchard 29.57a (Skyline) 3. Emma Dye 29.93a (Bonneville)
400m: 1. Sarah McArthur 1:04.48a (Hillcrest) 2. Megan Puckett 1:05.83a PR (Bonneville) 3. Brooklyn Pett 1:07.73a PR (Bonneville).
800m: 1. Kennedy Kunz 2:31.82a (Bonneville) 2. Daisha Wagner 2:31.85a (Skyline) 3. Madison Antonino 2:36.00a PR (Pinedale).
1600: 1. Nelah Roberts 5:21.47a (Skyline) 2. Courtney Earl 5:35.31a PR (Thunder Ridge) 3. Marina Renna 5:36.20a PR (Skyline).
3200: 1. Nelah Roberts 11:09.44a SR (Skyline) 2. Marina Renna 11:41.40a (Skyline). 3. Courtney Earl 11:53.02a PR (Thunder Ridge).
100m hurdles: 1. Claire Petersen 16.27a (Skyline) 2. Brooke Cook 17.91a SR (Hillcrest) 3. Rhonda Auradou 19.10a (Pinedale).
300m hurdles: 1. Claire Petersen 49.38 (Skyline) 2. Brooke Cook 51.80 (Hillcrest) 3. Emma Himmler 54.40 (Hillcrest).
4x100: 1. Skyline 52.19a (Caliyah Wagner, Claire Petersen, Taleea Orchard, Tasha Miller) 2. Bonneville 53.62a (Emily Mickelsen, Emma Dye, Teisha Bird, Kylie Coles).
4x200: 1. Pinedale 2:08.04a (Mandy Majhanovich, Mae McGuire, Seren Noble, Stephanie Resendiz) 2. Skyline 2:08.05a (Taylor Srb, Dayanara Cortez, Yarisa Gonzalez, Caliyah Wagner).
4x400: 1. Skyline 4:38.22a (Daisha Wagner, Tasha Miller, Marina Renna, Nelah Roberts) 2. Bonneville 4:57.91a (Kenadee Roberts, Ava Daniel, Alivia Johnson, Kennedy Kunz) 3. Thunder Ridge 5:09.70a (Kallee Cleveland, Kc Cleveland, Nova Silvas, Aubrey Widdison).
SMR: 1. Hillcrest 2:01.37a (Brooke Cook, Amber Denny, Maren Chase, Sarah McArthur) 2. Bonneville 2:10.21a (Teisha Bird, Audrey Harmon, Emma Dye, Kylie Coles) 3. Skyline 2:21.24a (Daisha Wagner, Emily Romrell, Taylor Johnson, Camrie McCombs Thunder Ridge DQ;
Shot put: 1. Katyana Dexter 36-09.00 PR (Pinedale) 2. Morgan Price SR 30-07.00 (Skyline) 3. Laini Huber 29-10.00 SR (Bonneville).
Discus: 1. Katyana Dexter 123-10 PR (Pinedale) 2. Laini Huber 105-00 PR (Bonneville) 3. Amy Baczuk 85-07 SR (Skyline).
High jump: 1. Amy Baczuk 5-00.00 (Skyline) 2. Hadley Scoresby 4-10.00 SR (Thunder Ridge ) 3. Shay Shippen 4-06.00 PR (Skyline).
Pole vault: 1. Kallie Denny 8-03.00 PR (Hillcrest) 2. Tasha Miller 8-03.00 SR Skyline 3. Rhonda Auradou 7-09.00 PR (Pinedale).
Long jump: 1. Emma Himmler 15-03.50 (Hillcrest) 2. Mandy Majhanovich 15-03.25 PR (Pinedale) 3. Alliya Parke 14-09.00 SR (Skyline).
Triple jump: 1. Alliya Parke 32-08.00 (Skyline) 2. Amy Baczuk 32-00.00 (Skyline) 3. Eliza Hobbs 31-01.25 SR (Thunder Ridge).
Boys
Teams: Skyline 153 2. Thunder Ridge 122 3. Hillcrest 42 4. Bonneville 30. Pinedale 25.
100m: 1. Tao Johnson 11.05a (Thunder Ridge) 2. Kenyon Sadiq 11.76a (Skyline) 3. Elijah Johnson 11.79a (Thunder Ridge).
200m: 1. Tao Johnson 23.66a (Thunder Ridge) 2. Jake Murdock 23.86a SR (Skyline) 3. Kody Robinson 24.53a SR (Thunder Ridge).
400m: 1. Kody Robinson 54.67a SR (Thunder Ridge) 2. Jacob Bain 55.79a SR (Pinedale) 3. Peyton King 56.48a Hillcrest).
800m: 1. Carter Attebury 2:13.77a PR (Thunder Ridge) 2. McKay Bird 2:14.54a (Skyline) 3. Kyler Moss 2:15.94a PR (Thunder Ridge).
1600m: 1. Cooper Andrews 4:47.43a PR (Thunder Ridge) 2. Aiden Hardy 4:59.98a SR (Skyline) 3. Kyle Nef 5:00.33a Skyline.
3200: 1. Aiden Hardy 10:34.47a PR (Skyline) 2. Kyle Nef 10:38.72a PR (Skyline) 3. Carson Wages 10:45.06a PR (Skyline).
110 hurdles: 1. Maxwell Whitehouse 15.90a PR (Thunder Ridge) 2. Mason Edwards 15.98a PR (Hillcrest) 3. Abrahn Silverio 16.02a PR (Skyline).
300 hurdles: 1. Abrahn Silverio 43.21a (Skyline) 2. Maxwell Whitehouse 43.62a PR (Thunder Ridge) 3. Mason Edwards 44.16a SR (Hillcrest).
4x100: 1. Skyline 45.35a (Hamilton Woodruff, Jake Murdock, Abrahn Silverio, Kenyon Sadiq) 2. Hillcrest 46.96a (Hutson Whitaker, Trason Keller, Cole Penniger, Omri Brown) 3. Pinedale 47.62a (Ian Obod, Nic Vitanza, Konner Ziegler, Noah Sletten).
4x200: 1. Pinedale 1:39.95a (Jacob Bain, Joseph Bain, Luke Gray, Noah Sletten) 2. Skyline 1:40.24a (Hamilton Woodruff, McKay Bird, Chase Gourley, Alex Storms) 3. Thunder Ridge 1:48.04a (Ty Murdock, Ryder Clayton, Davis Mecham, Tanner Scoresby).
4x400: 1. Skyline 3:45.00a (Abrahn Silverio, Kenyon Sadiq, Alex Storms, Jake Murdock) 2. Hillcrest 3:59.50a (Michael Bogren, Emmett Gudmundson, Braxton Battleson, Peyton King) 3. Skyline 4:07.70a (Alex Webster, Adam Storms, Crew Searle, Seth (Landon) Taft).
SMR: 1. Bonneville 4:03.66a (Brigham Peterson, Ty Bennett, Matthew Sorensen, Gage Caldwell) 2. Skyline 4:04.76a (Adam Storms, Taylor DeMott, Will Hardy, Porter Orchard) 3. Skyline 4:33.96a (Brendan Erickson, Jonah Burns, Trevor Birch, Clark Cleverley).
Shot put: 1. Tui Edwin 52-04.50 (Skyline) 2. Elijah Johnson 45-08.00 PR (Thunder Ridge) 3. Kolton Dallimore 42-08.00 PR (Bonneville).
Discus: 1. Tui Edwin 125-03 SR (Skyline) 2. Johnny Baczuk 120-05 SR (Skyline) 3. Travis Southwick 108-11 SR (Skyline).
High jump: 1. Dallin Dennert 5-10.00 (Thunder Ridge) 2. Kenyon Sadiq 5-10.00 (Skyline) 3. Luke Anderton 5-08.00 PR (Thunder Ridge).
Pole vault: 1. Charles Pentz 11-00.00 PR (Skyline) 2. Noah Sletten 10-06.00 PR (Pinedale) 3. Braedon Bird 10-00.00 SR (Bonneville).
Long jump: 1. Elijah Johnson 20-05.25 SR (Thunder Ridge) 2. Omri Brown 17-10.50 SR (Hillcrest) 3. Ty Bennett 17-04.75 PR (Bonneville).
Triple jump: 1. Elijah Johnson 42-08.75 PR (Thunder Ridge) 2. Dallin Dennert 41-06.75 PR (Thunder Ridge) 3. Kody Robinson 39-00.75 PR (Thunder Ridge).