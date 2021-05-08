Skyline swept the city track and field championships on Friday with the Grizzlies boys team outdistancing Idaho Falls 135 to 106 and the girls team edging the Tigers 125 to 123.
Skyline’s Connor Maloney won the 100 and 200, while Hillcrest’s Noah Whitaker claimed both hurdle races. Skyline’s Ethan Meissner was a double winner in the shot and discus.
On the girls’ side, Skyline’s Claire Petersen dominated the 100 and also won the 100 and 300 hurdles.
Bonneville’s Kennedy Kunz doubled in the 800 and 1,600.
Track and Field
City Championships
Friday at Thunder Ridge
Boys
Teams: 1. Skyline 135 2. Idaho Falls 106 3. Thunder Ridge 60 4. Hillcrest 48 5. Bonneville 32.
100: 1. Connor Maloney, 11.78, Skyline 2. Kenyon Sadiq,11.85, Skyline 3. Colton Swango, 12.23, Hillcrest
200: 1. Connor Maloney, 23.15, Skyline 2. Jake Murdock, 23.75, Skyline 3. Jaxon Brown , 23.90, Skyline.
400: 1. Keegan Porter, 51.36, Hillcrest 2. Zac Bright, 51.62, Idaho Falls 3. Dylan Caldwell, 52.87, Bonneville.
800: 1. Luke Athay, 2:02.23, Idaho Falls 2. Cooper Andrews, 2:02.46, Thunder Ridge 3. Seth Bingham, 2:05.76, Thunder Ridge.
1600: 1. Joseph Ereaux, 4:31.12, Idaho Falls 2. Ridge Wilding, 4:43.66, Skyline 3. Carter Attebury, 4:44.36, Thunder Ridge.
3200: 1. Ridge Wilding, 10:36.75, Skyline 2. Troy Petersen, 11:39.40, Idaho Falls 3. Bryson Greenwood, 11:41.19, Idaho Falls.
110 hurdles: 1. Noah Whitaker, 16.14, Hillcrest 2. Jayden LaGrone, 16.52, Skyline 3. Mason Edwards 17.66, Hillcrest.
300 hurdles: 1. Noah Whitaker, 42.81, Hillcrest 2. Abrahn Silverio, 43.38, Skyline 3. Mason Edwards, 45.52, Hillcrest.
4x100: 1. Skyline, 44.81, (Adrian Alvarez, Kenyon Sadiq, Jake Murdock, Connor Maloney) 2. Idaho Falls, 46.10, (Samuel Salinas, Benjamin Moore, James Longua, Syiler Balangue) 3. Thunder Ridge, 46.97, (Maxwell Whitehouse, Kody Robinson, Elijah Johnson, Tao Johnson).
4x200: 1. Thunder Ridge, 1:36.00, (Maxwell Whitehouse, Kody Robinson, Tyler Godfrey, Zachary Coblentz) 2. Skyline, 1:36.12, (Jaxon Brown, Jake Murdock, Alex Storms, Chase Gourley) 3. Idaho Falls, 1:37.07, (Benjamin Moore, Bridger Gose, Syiler Balangue, Willem Hurley).
4x400: 1. Hillcrest, 3:40.76, (Michael Bogren, Peyton King, Noah Whitaker, Keegan Porter) 2. Bonneville, 3:41.25, (Mason Marley, Dylan Caldwell, Nathan Smyth, Anthem Dahlke) 3. Skyline, 3:43.03, Jake Murdock, Alex Storms, Jaxon Brown, Kenyon Sadiq).
4x800: 1. Thunder Ridge, 9:03.57, (Seth Bingham, Carter Attebury, Bowen Brendle, Cooper Andrews) 2. Idaho Falls, 9:48.63, (Eli Byron, Michael McKitrick, Tannon Bluth, Kotter Lybbert). Skyline NT.
SMR 200-200-400-800: 1. Bonneville, 3:51.68, (Xander Wolf, Mason Marley, Dylan Caldwell, Nathan Smyth) 2. Skyline, 4:26.74, (Angel Perez, Luis Casas, Adan Casas, Caleb Daniel).
Shot put: 1. Ethan Meissner, 45-02.50, Skyline 2. Andrew Messaros, 42-06.00, Idaho Falls 3. Brendon Rasmussen, 42-01.75, Idaho Falls.
Discus: 1. Ethan Meissner, 138-00, Skyline 2. Tui Edwin, 134-08, Skyline 3. Kolton Dallimore, 127-8, Bonneville.
High jump: 1. Steve Drysdale, 5-10.00, Idaho Falls 2. Christian Jensen, 5-08.00, Idaho Falls 3. Kenyon Sadiq, 5-08.00, Skyline.
Pole vault: 1. William Messer, 10-06.00, Idaho Falls 2. Seth (Landon) Taft, 10-00.00, Skyline 3. Charles Pentz, 9-00.00, Skyline.
Long jump: 1. Tao Johnson, 22-07.50, Thunder Ridge 2. Adrian Alvarez, 20-06.50 Skyline 3. Elijah Johnson, 20-00.50, Thunder Ridge.
Triple jump: 1. Steve Drysdale, 38-05.50, Idaho Falls 2. Dallin Dennert, 37-05.00, Thunder Ridge 3. Isaac Farnsworth, 37-01.50, Skyline.
Girls
Teams: 1. Skyline 125 2. Idaho Falls 123 3. Bonneville 56.5 4. Thunder Ridge 54.5 5. Hillcrest 7.
100: 1. Claire Petersen, 12.86, Skyline 2. Kylie Coles, 13.35, Bonneville 3. Brinnlee Wilde, 13.56, Idaho Falls.
200: 1. Kylie Coles, 27.61, Bonneville 2. Kamryn Comba, 28.57, Idaho Falls 3. Hailee Mitchell, 28.73, Skyline.
400: 1. Kamryn Comba, 1:02.43, Idaho Falls 2. Bailey Ferrin, 1:04.89, Thunder Ridge 3. Abbey Corgatelli, 1:05.79, Idaho Falls.
800: 1. Kennedy Kunz, 2:27.42, Bonneville 2. Hannah Kohler, 2:32.23, Idaho Falls 3. Allison Lemons, 2:34.39, Idaho Falls.
1600: 1. Kennedy Kunz, 5:32.33, Bonneville 2. Sariah Harrison, 5:34.98, Skyline. 3. Elanor Eddington, 5:37.18, Idaho Falls.
3200: 1. Anni Mickelsen, 12:11.05, Skyline 2. Brooklyn Reese, 12:44.84, Thunder Ridge 3. Marina Renna, 12:52.03, Skyline.
100 hurdles: 1. Claire Petersen, 15.60, Skyline 2. Brinnlee Wilde, 16.14, Idaho Falls 3. Chandler Terrill, 17.29, Thunder Ridge.
300 hurdles: 1. Claire Petersen, 48.30, Skyline 2. Autumn Peterson, 52.18, Hillcrest 3. Jennie Hinkson, 54.42, Idaho Falls.
4x100: 1. Skyline, 50.94, (Hailee Mitchell, Claire Petersen, Tasha Miller, Mattie Olson) 2. Idaho Falls, 54.81, (Brin Murdoch, Sarah Coughenour, Alexis Burton, Brooke Comba) 3. Thunder Ridge, 55.23, (Eliza Hobbs, Aubrey Andrus, Willow Hurley, Sayra Mata Alvarado).
4x200: 1. Idaho Falls, 1:53.37, (Sarah Coughenour, Brooke Comba, Ava Boyle, Kamryn Comba) 2. Thunder Ridge, 1:54.02, ( Eliza Hobbs, Chandler Terrill, Aubrey Andrus, Willow Hurley) 3. Skyline, 1:55.84, (Abby Wegener, Tasha Miller, Jaslen Ybarra, Hailee Mitchell).
4x400: 1. Skyline, 4:35.24, (Tasha Miller, Mattie Olson, Abby Wegener, Sariah Harrison) 2. Idaho Falls, 4:38.09, (Hannah Kohler, Allison Lemons, Paige Scates, Sarah Coughenour).
4x800: 1. Idaho Falls , 10:42.17, (Bel Phillipp, Paige Scates, Jennalee Lewis, Elanor Eddington).
SMR 100-100-200-400: 1. Bonneville, 1:58.81, (Teisha Bird, Kylie Coles, Emma Dye, Riley Sweet) 2. Skyline, 2:14.68, (Kenya Dennert, Paisley Peterson, Ari Lopez, Ainsley Ostler).
Shot put: 1. Sammy Mitchell, 33-07.50, Idaho Falls 2. Morgan Price, 33-00.00, Skyline 3. Jessie Yorgesen, 28-02.00, Thunder Ridge 3. Hadley Scoresby, 28-02.00, Thunder Ridge.
Discus: 1. Lani Huber, 93-09, Bonneville 2. Sammy Mitchell, 85-09, Idaho Falls 3. Amy Baczuk, 82-09, Skyline.
High jump: 1. Brinnlee Wilde, 5-00.00, Idaho Falls 2. Amy Baczuk, 4-10.00, Skyline 3. Brianne Lott, 4-08.00, Idaho Falls.
Pole vault: 1. Tasha Miller, 9-09.00, Skyline 2. Korynn Moore, 8-00.00, Skyline 3. Emma Riddoch, 8-00.00, Idaho Falls.
Long jump: 1. Mattie Olson, 17-00.25, Skyline 2. Chandler Terrill, 15-08.25, Thunder Ridge 3. Brin Murdoch, 15-05.00, Idaho Falls.
Triple jump: 1. Brinnlee Wilde, 33-02.00, Idaho Falls 2. Kylie Coles, 32-10.00, Bonneville 3. Eliza Hobbs, 31-09.00, Thunder Ridge.
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