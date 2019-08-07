Idaho Falls Youth Baseball Champions POST REGISTER 1 hr ago Facebook Twitter SMS Email varsity champion Idaho Falls. By Jon Clark AAA champion Bonneville By Jon Clark AA champion Firth. By Jon Clark A champion Bonneville. By Jon Clark Minor champion Thunder Ridge. By Jon Clark Facebook Twitter SMS Email Print Save Facebook Twitter SMS Email Print Save City of Idaho Falls Youth Baseball ended its season this week. Tournament champions are as follows: varsity--Idaho Falls, AAA--Bonneville, AA--Firth, A--Bonneville, minor--Thunder Ridge. Facebook Twitter SMS Email Print Save Load comments PR Preps Facebook PR Preps Twitter Tweets by asteele12000 Tweets by mwhereford Latest e-Edition Post Register To view our latest e-Edition click the image on the left.